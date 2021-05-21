Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre ÖTV miktarı 95 oktan benzinde litre başına 0,8652 TL’den 1,3313 TL’ye, 98 oktan benzinde 1.0283 TL’den 1,5836 TL’ye çıkarıldı. ÖTV miktarı litre başına motorinde 0,7253 TL’den 1,2931 TL’ye çıkarılırken bütan, propan ve motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan LPG’de 0,2810 TL’den 0,8107 TL’ye yükseltildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada vergi düzenlemesi sonrasında benzinin litre fiyatının 55 kuruş, motorinin 67 kuruş, LPG’nin ise 35 kuruş zamlandığını duyurdu. Böylece benzinin litresi İstanbul’da yaklaşık 7,74 TL’ye, Ankara’da 7,81 TL’ye, İzmir’de 7,82 TL’ye yükseldi.

Motorinin litresi ise İstanbul’da 7,24 TL, Ankara’da 7,31 TL, İzmir’de 7,32 TL oldu. Fiyatlar iller ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. Hükûmet bir süredir akaryakıtta fiyat değişimlerinin önemli bölümünü ÖTV’den düşerek fiyat artışını geçici olarak önlüyordu. Geçtiğimiz dönemde uygulanan sistemle devlet 4 milyar lira ÖTV’den feragat etmişti.