Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Varank, Dilovası’nda Duraline Alüminyum Profil Sistemleri Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada “Geçtiğimiz yıl dünya ekonomisi yüzde 3,3 uluslararası ticaret ise yüzde 8,5 daraldı. Böylesine zorlu bir yılda Türkiye yüzde 1,8 büyüdü. Bizim gündemimiz dedikodular, 'fuat avni' tarzı operasyonlar değil, Türkiye'nin üretimi ve kalkınmasıdır” dedi.

Bakan Varank, sanayi üretiminin haziran ayıyla birlikte pandemi öncesi seviyesini yakaladığını belirterek şöyle devam etti: Yılın ikinci yarısında bir önceki yıla göre yüzde 9,1 artarak G20 ülkeleri arasında en ön sıralarda yer aldı. Yüzde 94’ü imalat sanayi ürünlerinden oluşan ihracatımız da 2020 yılının ikinci yarısında bir önceki yıl seviyesini aşmayı başardı. En önemlisi ise pandemi koşullarında yatırım talebi hız kesmedi. Bırakın hız kesmeyi son yılların en hızlı büyümesini gerçekleştirdi. Teşvik belgesi düzenlediğimiz yatırım sayısı bir önceki yıla göre yüzde 86 artarak 10 bin 478'e ulaştı. Bu belgelerde öngörülen sabit yatırım tutarı yüzde 45 artarak 249 milyar liraya, istihdam ise yüzde 49 artarak 302 bine ulaştı.

Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Üretim Merkezi tarafından çevrim içi olarak düzenlenen “Oyun Senaryosu Geliştirme Kampı”na da videokonferans yoluyla katılan Varank, 2020 yılı itibarıyla Türkiye’deki oyuncu sayısının 36 milyon, sektör hasılatının ise 880 milyon dolar olduğunun tahmin edildiğini aktardı. Varank “Oyun ve sinema sektöründe çizilen İslam dini ve Müslüman imajını yerli ve millî olarak geliştirdiğimiz özgün içeriklerle değiştirebiliriz” diye konuştu.

METAL SEKTÖRÜ İÇİN YOL HARİTASI HAZIR

Duraline Alüminyum Profil Sistemleri Temel Atma Töreni’ne katılan Bakan Varank, metal sanayi sektörüne yönelik bir ulusal eylem planı ve strateji belgesi hazırladıklarını belirterek “Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde ‘Alüminyum Sanayiinin Dijital Dönüşümü’ için bir Ortak Araştırma Merkezi kuruyoruz. Bakanlığımız ve Avrupa Birliği'nin 60 milyon liralık eş finansmanıyla kurulan merkez, alüminyum sanayiinin dijital dönüşümünün hızlandırılması için gerekli altyapı ve teknik desteği sağlayacak" dedi.