Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NEŞRA DURMAZ

Tam kapanmanın ardından azalan vaka sayılarının, alınan tedbirlerle daha da aşağı çekilmesiyle 1 Haziran’da turist trafiğinin açılması hedefleniyor. Güvenli turizm için bugüne kadar yapılan hazırlıklar ve salgın sürecinde sunulacak turizm hizmeti, dünyaya anlatılacak. Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin turizm pazarını oluşturan ülkeler ile gerçekleştirdiği diplomasi trafiğinin ardından bugün 89 ülkenin misyon temsilcilerini Antalya’da ağırlıyor. Bakan Ersoy öncülüğünde, turizm sektör temsilcileri, hem misyon şefleri hem de yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Bu sayede Türkiye’nin süreçte vereceği turizm hizmeti dünyaya duyurulacak.

SİSTEMLER AYRINTILI OLARAK TANITILACAK

Misyon temsilcileri aynı zamanda turistlere verilecek bütün hizmeti kaldıkları otellerde tecrübe edecek. ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ alan tesislerin kullandıkları sistemler ayrıntılı olarak tanıtılacak. Uçaklarda ve havalimanlarında alınan tedbirlerden, otel girişlerinden restoran hizmetlerine kadar uygulanacak önlemler gözlemlenebilecek. Muhtemel bir sağlık probleminde sunulacak hizmetler de yine ayrıntılı şekilde anlatılacak. Programda Sağlık Bakanlığı, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) tarafından birer sunum yapılacak.

HEDEF 30 MİLYON TURİST

Bakan Ersoy, Avrupa’nın açılma sürecine girdiği bir dönemde koronavirüs günlük vaka sayılarının sonra 5 binin altına inmesi hâlinde 30 milyon turist hedefini koruduklarını söylemişti. Türkiye’nin en büyük turizm pazarı Rusya, Covid-19 vakalarındaki artış sebebiyle Türkiye ile uçuşlara 15 Nisan ile 1 Haziran arasında kısıtlama getirmişti. Rusya’nın yanı sıra, aralarında Türkiye’nin önemli turizm pazarlarından İngiltere ve Almanya’nın da bulunduğu ülkeler de yüksek vaka sayıları sebebiyle Türkiye’ye seyahat uyarısı açıklamıştı.

GÜVENLİ SAĞLIK SERTİFİKASI

Öte yandan turizmde güvenli hizmet sunmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının önderliğinde hazırlanan ve turizm tesislerinde mecburi hâle getirilen sertifika programı, bu yıl da kriterleri genişletilerek uygulanıyor. Havalimanlarından otellere, seyahat acentelerine kadar bütün turizm işletmelerinde uygulanan program, dünya genelinde de kabul görürken şu ana kadar 10 binden fazla tesis, bu sertifikayı almaya hak kazandı.