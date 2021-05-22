Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda önemli adımlar attıklarını vurguladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Vakıfköy Bera Parkı’nın açılışı, Bakan Kurum'un katılımı ile gerçekleşti. 2000 yılında Türkiye’de şehirlerin atık suyunun bile arıtılamadığını hatırlatan Bakan Kurum "Biz 2000'de 145 olan atık su arıtma tesisi sayısını sekiz kat artırarak 1.170’e çıkardık. Yüzde 35 olan atıksu arıtma hizmeti verilen belediye nüfusunu ise bugün yüzde 90’lara çıkardık. Bugün bu ülkede Sıfır Atık Projesi ile sadece üç yılda; 315 milyon kW enerji, 345 milyon metreküp su ve 50 milyon varil petrolden tasarruf ettik. 17 milyon ton kullanılabilir atığı geri dönüştürdük, binlerce kişiye istihdam oluşturduk, ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık. Bu çalışmalarımızla tam 209 milyon ağaç kurtardık" dedi. Son 20 yılda İstanbul’un yaklaşık 8 katı büyüklüğünde bir alanı koruma altına aldıklarını da hatırlatan Bakan Kurum şöyle devam etti: Bugün 7 bölgede 81 ilimizde iklim değişikliyle mücadele eylemlerimiz titizlikle uygulanıyor. İller Bankamızla 2000 yılından bugüne, son 20 yılda tam 84 milyar lira değerinde 100 bin projeyi başlattık ve alnımızın akıyla tamamladık. Türkiye’de millet bahçesi yoktu. Bugün 57 tanesini hizmete açtık, 264 tanesi için Bakanlığımız, belediyelerimiz harıl harıl çalışıyor. Milletimizin daha temiz şehirlerde hayat sürmeleri ve çevremizin her türlü zararlı maddeden arındırılması en büyük hedefimiz.