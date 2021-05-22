Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlave istihdam sağlayana da ucuz kredi geliyor. Buna göre işletmeler, ilave olarak istihdam ettikleri kişiler için ödeyecekleri sigorta primlerini, kamu bankalarından kullanacakları kredilerde faizden düşebilecek. Teşvikten 50'nin altında işçi çalıştıran işverenler yararlanacak. Yani yeni teşvik, mikro ve küçük işletmelere yönelik olacak. İşverenler, 1 Temmuz 2021 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında işe aldıkları yeni çalışanlar için teşvikten yararlanabilecek. Teşvikten yararlanabilmek için ilk şart işe alınacak kişinin yeni çalışan olması... İşe alınan çalışanın, işe girdikten önceki 3 aylık sürede 10 günden fazla sigortalı çalışmamış olması gerekiyor.

İkinci şart, Bağ-Kur kapsamında sigortalı olmamaları ve isteğe bağlı sigorta primi de ödemiyor olmaları... Destekten yararlanmak isteyenlerin son 1 yılda işten çıkarma yapmamış olması da gerekiyor. Yasa çıktıktan sonra ilave istihdam sağlayan işverenler, Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kamu bankalarından 30 Haziran 2022 tarihine kadar kredi kullanabilecek. Bu bir yıl içinde işveren yeni işe aldığı kişilerin sosyal güvenlik primlerini, işsizlik sigortası primlerini eksiksiz olarak ödeyecek. Ödediği primleri de kullandığı kredinin faizinden ya da kâr payından düşebilecek. Destekten en fazla 5 kişi için yararlanılabilecek. Ücretsiz izne çıkartılan ve devletten ücretsiz izin desteği alanlar da teşvikten yararlanabilecek.