Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Değeri her geçen gün artan ve Türk halkının en önemli yatırım araçlarından biri hâline gelen altında dolandırıcılık olayları da patladı. Gram fiyatlarının 500 TL'yi geçmesiyle birlikte sahte ürün satmak isteyenlerde de artış yaşanıyor. Kuyumculardan bu yönde gelen ihbarlarda son günlerde ciddi yükseliş var. Otuz altı yıllık kuyumcu Süleyman Koç “Son dönemde sahtecilik olayları patladı. Arkadaşlarımıza çok sayıda sahte ürün gelmeye başladı. Özellikle çeyreğin sahtesi yaygın olarak piyasada var. Sektördeki yeni arkadaşlarımızı da uyarıyoruz. Altının ayarını, mihenk taşından biliyoruz. Çeyrek altında, cama attığımız zaman ‘tın’ sesinden anlıyoruz. ‘Tok’ sesi gelirse sahtedir. Bizim de bazen gözümüz yanılıyor. Mihenk taşı daha garantidir” dedi. Sahte ürünlerin bilezikte de çok olduğu uyarısında bulunan kuyumcular “Bu sene fazla karşılaştık; 22 ayar bilezik, 8 ayar çıkıyor. Vatandaşımız bildiği kuyumculardan, sertifikalı, garantili ürünleri alsın. Özellikle darphane üretimi altınları sorsunlar ve onları tercih etsinler” şeklinde konuştu.