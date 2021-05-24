Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇİN'E İKİ TREN DAHA GİDİYOR

Türkiye; Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı ve "Demir İpek Yolu" olarak adlandırılan Orta Koridor üzerinden yapılan ihracatta gaza basıyor. Çin'e yerli üretim MDF kaplı levha yükü taşıyacak 6'ncı ve 7'nci ihracat trenleri, Kocaeli Köseköy'den bugün hareket edecek. Türkiye'de 1.876, Gürcistan'da 220, Azerbaycan'da 430, Hazar Denizi'nde 420, Kazakistan'da 3 bin 200 ve Çin'de de 2 bin 100 kilometre yol katedecek trenler, yaklaşık 2 haftada yolu tamamlayacak. Türk firmalarına ait toplam 41 konteynerden oluşan trenlerle daha önce buzdolabı, soğutucu, bor madeni gibi yükler de taşımıştı. Çin'e ilk ihracat treni, 4 Aralık 2020'de İstanbul'dan uğurlanmıştı. Bugüne kadar 5 trenle 8 bin 500 ton ihracat gerçekleştirildi. Çin'den Türkiye'ye ise 90 tren yük geldi. Bu yolda karşılıklı olarak yılda 1.500 tren hedefleniyor. Deniz yoluyla 45-60 günde gerçekleştirilen nakliye, demir yoluyla 15-20 gün içinde tamamlanıyor.

200 MİLYAR DOLARLIK YOLDA GÜÇ BİRLİĞİ

Türkiye'nin ortalama ihraç fiyatı, kilogram bazında son yıllarda 1,6 dolar ortalamadan, 1,1 dolara kadar düştü. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2021'de 200 milyar dolar döviz kazandırmayı amaçladıklarını ve bu nedenle desteklerin artırılması gerektiğini savundu. Eskinazi "Farklı başlıklarda sağlanan devlet destekleri için bu yıl 4,1 milyar lira bütçe ayrıldı. Biz ise; ihracattan elde ettiğimiz dövizin yüzde 1'ini talep ediyoruz. Vergisel teşviklere de ilave tedbirler geliştirilebilir. Mikro ihracat desteğinin kapsamı, tüm ihracatçıları kapsayacak şekilde genişletilebilir" dedi. Bu arada Uludağ Tekstil, Ege Hazır Giyim ve Ege Tekstil-Ham Maddeleri ihracatçıları birlikleri, 25-28 Mayıs tarihlerinde "İspanya Sanal Ticaret Heyeti" etkinliği düzenleyecek. Güçlerini birleştiren birlikler, İspanya’ya 2,3 milyar dolar olan sektör ihracatını yukarı taşımaya çalışacak.