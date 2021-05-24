Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hisse Senedi Nedir?

Hisse, anonim ortaklıklarca ihraç edilen ve anonim ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evrak niteliğinde senetlerdir.

Hisse Senedi Yatırımının Avantajları Nelerdir?

• Hisse senedine yatırım yaparak o şirkete ortak olma hakkını elde edersiniz.

• Yatırım yaptığınız şirketin kar payı ( temettü ) ve sermaye artırımına katılma hakkına sahip olursunuz.

• Hisse senedi kolay nakde çevrilebilir yani likit bir enstrümandır.

• Bulundurduğunuz hisse senetleri Takasbank nezdinde yatırımcı adına açılmış hesaplarda izlenir.

• Hisse senedi piyasaları ile birlikte birikimlerinizi reel piyasaya aktarabilirsiniz.

Sıfır komisyon uygulamasını hayata geçiren Türkiye’nin ilk Aracı Kurumu Işık Menkul Değerler’de 0 “Sıfır” komisyon devri Nedir?

Sermaye piyasalarında piramidi tersine çeviren hisse senedi alım satım işlemlerinde sıfır komisyon kararıyla ilgili Işık Menkul Değerler Genel Müdürü Hakan Kocaman, yatırımcılara şöyle sesleniyor:

“İnanıyoruz ki yatırım yapmak ve birikimlerini değerlendirmek herkesin hakkı. Bu sebeple ezberleri bozarak hisse senedi aracılık komisyon oranımızı sıfırlıyoruz. Sektörün gelişmesini, büyümesini ve sermaye piyasalarında yatırımcı sayısının artmasını destekleyecek bu girişimimizle yepyeni bir dönemin başladığını gururla duyurmak isteriz. Bu vesileyle şirketimizin devamlı yenilikçilik anlayışıyla attığı adımların 0 komisyon kararıyla sınırlı kalmayacağını; çok kısa bir süre içerisinde yeni işlem platformumuzu ve yeni ürünlerimizi yatırımcılarımızın hizmetine sunacağımızı duyurmak istiyoruz.”

Hisse Senedi İşlemlerinizi Kapital Trader ile Hızlı ve Güvenilir Şekilde Gerçekleştirebilirsiniz.

Işık Menkul, “Hızlı ve Rekabetçi” yüzüyle sermaye piyasasında, Hisse Senetleri, Vadeli İşlem ve Opsiyon, Forex, Emtia, Altın ve daha bir çok enstrümandan oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunarak yatırımlarınıza değer katıyor.