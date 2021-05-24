Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çamlıca Kulesi'nin açılışına sayılı günler kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi ile birlitke İstanbul'un silüetinin anten çöplüğünden kurtulacağını belirtti. Peyzaj çalışmaları tamamlanan kulenin açılış tarihi ile ilgili konuşan Karaismailoğlu, 29 Mayıs Cumartesi günü açılışın gerçekleşeceğini belirtti.

Karaismailoğlu, "İstanbul'umuzun güzel silüetini anten çöplüğünden kurtararak, aynı anda 100'den fazla yayın kuruluşuna hizmet vermeye başlayan Çamlıca Kulesi’ni hizmete açıyoruz. Yayıncılık hizmetlerini bir süredir başarı ile sürdüren 365 metre uzunluğundaki Çamlıca Kulesi, bundan böyle İstanbulluların ve tüm halkımızın eşsiz İstanbul manzarasını izleyebileceği seyir terası, kafe, restoran gibi tesisleriyle de hizmet verecektir" dedi.

YILDA 4.5 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Tüm antenlerin kaldırılması ile birlikte Çamlıca tepesini eski güzelliğinr kavuşturan kuleyi yılda 4,5 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

398 METRE YÜKSEKLİKTE RESTORAN

Kulenin 39 ve 40'ıncı katlarında deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran da bulunuyor.