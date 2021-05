Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Karara göre Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alınarak bu suretle boşalan göreve Prof. Dr. Semih Tümen getirildi.

SEMİH TÜMEN KİMDİR?

Prof. Dr. Semih Tümen Lisans derecesini 2000 yılında ODTÜ İktisat Bölümü’nden aldıktan sonra 2006 yılında London School of Economics’te Ekonometri ve Matematiksel İktisat alanında yüksek lisans, 2012 yılında da University of Chicago’da İktisat alanında doktora derecelerini almıştır.

Daha önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdür Yardımcısı, Ekonomist ve diğer unvanlarda 2002 yılından itibaren görev yapmıştır. Central Bank Review dergisi baş editörlüğü ile TCMB Çalışma Tebliği ve TCMB Ekonomi Notları serilerinin editörlüğünü yürütmüştür. TCMB'de çalıştığı dönemde ODTÜ, Bilkent Üniversitesi ve TOBB-ETÜ’de yarı zamanlı öğretim üyeliği de yapmış; Mikroeokonometri, İşgücü İktisadı, Eğitim İktisadı ve Kalkınma İktisadı alanlarında lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermiştir.

2016-2018 yılları arasında Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi) Genel Koordinatörlüğü ve Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Başbakan Yardımcılığı Makamı'nı temsilen Kıdemli Danışman görevlerinde bulunmuştur.

Temel ilgi alanları İşgücü Piyasaları, Göç/Mülteciler, Mikroekonometri ve Kantitatif Etki Analizi olmakla birlikte Eğitim İktisadı, Kalkınma İktisadı, Beşeri Sermaye, İktisadi Eşitsizlik ve Sosyal Ağlar konularına yoğunlaşmaktadır. Şu anda yoğunluklu olarak mültecilerin işgücü ve ürün piyasaları üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Ayrıca aktif işgücü politikaları, mesleki eğitim, zorunlu askerlik, kayıt dışı istihdam, asgari ücret, eşitsizlik, girişimcilik, sosyal ağlar/etkileşimler, eğitimin getirisi, kuşaklararası geçişkenlik ve öznel refah gibi işgücü piyasalarına dair konularında akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Makaleleri American Economic Review, Journal of Development Economics, Economics of Education Review, Regional Science and Urban Economics, Review of Income and Wealth, Journal of Population Economics, Journal of Economic Inequality, Economics Letters, International Journal of Manpower, Economics of Transition, World Economy, Journal of Happiness Studies, Journal of Productivity Analysis, Journal of Housing Economics, International Journal of Economic Theory, Industrial Relations, IZA Journal of Labor Policy, Energy Economics, Food Policy, Demographic Research, Social Indicators Research, Singapore Economic Review, Economic Modelling, Labour ve diğer dergi ve kitaplarda yayımlanmıştır.

2017 yılında Kuznets Ödülü’nü kazanmıştır. Ayrıca 2019 yılında Türk Telekom, Boğaziçi Üniversitesi ve UNHCR tarafından ortaklaşa düzenlenen Big Data for Refugees (D4R) yarışmasında "Eğitim" alanında birincilik ödülü ile 2019 ERF Yıllık Konferansı'nda "En İyi Makale" ödülünü almıştır.