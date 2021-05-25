Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye geneli satılık daire bütçe dağılımına bakıldığında, ev arayanların yüzde 70’i 500 bin TL’nin altında daire bakıyor. Emlakjet verilerine göre;

¥ Ev arayanların yüzde 24’ünün bütçesi 250 bin TL’den az olurken yüzde 46’sı 250 bin - 500 bin TL aralığında... Bununla birlikte yüzde 22’sinin bütçesi 500 bin - 1 milyon TL arasında yer alıyor. Yüzde 8’inin bütçesi ise 1 milyon TL’den fazla...

¥ Bununla birlikte internette satılık ev ilanlarının da yüzde 55’i, 500 bin TL’nin altındaki dairelerden oluşuyor. Yüzde 14’ü ise 250 bin TL’nin altında... 500 bin-1 milyon TL arasında bedelle satış ilanı yayınlanan dairelerin oranı yüzde 26'da bulunuyor.

¥ Satılık ev bakanların yüzde 40’ının, üç aydan uzun süredir arama yaptıkları tespit edildi. Fiayatı uygun konutların; kat, cephe, büyüklük gibi şerefiye değerlerinin de düşük olması, arama sürelerini artırıyor.

¥ Konut arayanların yüzde 60’ı satılık, yüzde 40’ı ise kiralık bakıyor. Türkiye’de en çok konut araması yapılan 5 şehir de; sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu. Yıllık fiyat artışında liderlik, yüzde 37 ile Antalya’da...