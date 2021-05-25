Türkiye geneli satılık daire bütçe dağılımına bakıldığında, ev arayanların yüzde 70’i 500 bin TL’nin altında daire bakıyor. Emlakjet verilerine göre;
¥ Ev arayanların yüzde 24’ünün bütçesi 250 bin TL’den az olurken yüzde 46’sı 250 bin - 500 bin TL aralığında... Bununla birlikte yüzde 22’sinin bütçesi 500 bin - 1 milyon TL arasında yer alıyor. Yüzde 8’inin bütçesi ise 1 milyon TL’den fazla...
¥ Bununla birlikte internette satılık ev ilanlarının da yüzde 55’i, 500 bin TL’nin altındaki dairelerden oluşuyor. Yüzde 14’ü ise 250 bin TL’nin altında... 500 bin-1 milyon TL arasında bedelle satış ilanı yayınlanan dairelerin oranı yüzde 26'da bulunuyor.
¥ Satılık ev bakanların yüzde 40’ının, üç aydan uzun süredir arama yaptıkları tespit edildi. Fiayatı uygun konutların; kat, cephe, büyüklük gibi şerefiye değerlerinin de düşük olması, arama sürelerini artırıyor.
¥ Konut arayanların yüzde 60’ı satılık, yüzde 40’ı ise kiralık bakıyor. Türkiye’de en çok konut araması yapılan 5 şehir de; sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa oldu. Yıllık fiyat artışında liderlik, yüzde 37 ile Antalya’da...
Ev arayanın bütçesi 500 bin TL’nin altında
Geçen yaz gerçekleşen tarihî faiz indirimi kampanyasıyla birlikte konut fiyatlarında bir yılda ortalama yüzde 30 artış yaşandı. Sadece İstanbul ve büyükşehirlerde değil Anadolu'da da birçok şehirde rakamlar, 500 bin TL ve üzerine doğru hareketlendi. Ancak ev hayali kuranlar tarafında farklı bir tablo mevcut.
Türkiye geneli satılık daire bütçe dağılımına bakıldığında, ev arayanların yüzde 70’i 500 bin TL’nin altında daire bakıyor. Emlakjet verilerine göre;
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