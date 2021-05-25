Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son bir yılda Samsung, Xaomi ve Oppo gibi küresel devler de üretimlerinin bir ayağını Türkiye'ye kaydırmıştı. TECNO Mobile Türkiye Ülke Müdürü Hank Li, “İstanbul Pendik’teki üretim tesisimizde yaklaşık bin kişilik istihdam sağlayacağız. Yüzde 10 pazar payı hedefimiz doğrultusunda Türkiye’deki yatırımlarımızı uzun vadede artırmayı planlıyoruz. Türkiye kararımızda, hükûmetin vizyoner yaklaşımı ve sunduğu cesaret verici yatırım iklimi önemli rol oynadı. Türkiye ekonomisine inanıyor ve bizim için çok değerli olan bu pazardaki güçlü oyuncular arasında yer almayı arzu ediyoruz. Bu pazarda kalıcı bir oyuncu olma stratejisiyle hareket ederek istihdam ve yatırım planlarımızı oluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’deki kullanıcıların deneyim kalitesini yükseltmeye yönelik olarak, üretim süreçlerinin yanı sıra destek ve servis alanına da yatırım yapmayı planladıklarını aktaran Li, “Orta ve üst segmentte yer alan CAMON, POVA ve SPARK’ın üretimini, Türkiye’deki kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştireceğiz. Şık tasarımlar ve profesyonel fotoğraf tecrübesi ile öne çıkacağız” dedi. TECNO, dünya genelinde 60’tan fazla pazarda yer oluyor. Şirket, Manchester City'nin de sponsorları arasında...