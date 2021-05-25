Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl ağustos ayında Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin açıklandığını hatırlatan Bakan Dönmez, Türkali-2 kuyusunda tamamlama ve test işlemlerinin, 5 Mayıs itibarıyla Kanuni gemisi tarafından başlatıldığını söyledi. Fatih gemisinin de sahanın üretime hazırlanması için yeni sondajlara hazırlandığını aktaran Bakan Dönmez, "Barbaros Hayreddin Paşa gemisi de 3 boyutlu sismik çalışmalarına Karadeniz'de devam ediyor. Burada 30-40 arasında kuyu açmayı planlamıştık. Ancak ilk üretim için bu kadar beklemeye gerek yok. 5-6 kuyudan sonra üretime alabiliriz. 2027-2028'lerde maksimum üretim seviyesine ulaşmış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

AKDENİZ'DE DURUM

Dönmez, Türkiye'nin Akdeniz'de son 3 yıldır yaklaşık 8 derin deniz sondajı yaptığını vurgulayarak, şöyle devam etti: Bunlardan 3 tanesi KKTC'den aldığımız sahalarda, diğerleri kendi kıta sahanlığımızın olduğu bölgelerde... Bir taraftan da sismik çalışmalar devam ediyor. Akdeniz'de bazı kuyularda gaz emareleri var. Fakat emin olmadığımız için, ekonomik bir rezerv bulmadığımız için açıklamadık. Her bir sondajdan elde edilen veriler, daha önce elde edilen sismik verilerle kontrol ediliyor. Orada birkaç sondajımız daha olabilir. Onu zaman gösterecek. Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin geçmişte birtakım keşifleri ve üretimleri söz konusu. Bir potansiyel olduğunu değerlendiriyoruz.