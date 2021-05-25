Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsdemir'de saat ücretli 3 bin çalışanı kapsayan 27'nci Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine, Aralık 2020'de başlandı. İsdemir ve Özçelik-İş Sendikası arasında yapılan İsdemir 27'nci Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 24 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen 8'inci oturumda bağıtlandı.

Toplantıya İsdemir'i temsilen OYAK Genel Müdürü ve İsdemir Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, OYAK İnsan Kaynakları Grup Başkanı Haluk Gümüşderelioğlu, İsdemir Yönetim Kurulu Üyesi Güliz Kaya ve İsdemir Genel Müdürü Mesut Keyfli katılırken, Özçelik-İş Sendikasını temsilen Genel Başkan Yunus Değirmenci, Başkan Yardımcıları Bayram Altun, Recep Akyel, Ferhan Öner, Genel Sekreter Hicret Bozoklu, İskenderun Şube Başkanı Mehmet Güngör ve Şube Yöneticileri katıldı.

Yapılan açıklamada, ''Tesis, tüm dünyanın Covid-19 salgını nedeniyle zorlu günler yaşadığı bu süreçte, en önemli varlığı olarak gördüğü çalışanlarını korumaya ve iş barışını sağlamaya devam ettiğini bir kez daha gösterdi. Tesis, çalışanlarından aldığı güçle Türkiye için değer üretmeye devam edecek'' denildi.