Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde inşasına 2011'de başlanan ve resmi açılışı 22 Mayıs 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Ordu-Giresun Havalimanı, bölge insanının ulaşımına büyük kolaylık sağladı.

'BÖLGEYE CİDDİ KATKISI OLDU'

Ordu Valisi Tuncay Sonel, AA muhabirine, Türkiye ve Avrupa'nın deniz üzerine inşa edilen ilk havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı'nın, turizm ve iş dünyası açısından bölgeye çok ciddi katkısı olduğunu söyledi.

'METROPOL ŞEHİRLERE 1-2 SAAT İÇİNDE GİDİLEBİLİYOR'

Vali Sonel, havalimanında 3 kilometre uzunluğunda bir pist, 1 taksi yolu ve 5 uçak park sahası olduğunu aktardı. Sonel, havalimanı sayesinde bölge halkının İstanbul ve Ankara gibi metropol şehirlere 1-2 saat gibi kısa sürede gidebildiğini, bunun çok kıymetli olduğunu ifade etti.



5 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERDİ

Ordu-Giresun Havalimanında şimdiye kadar yaklaşık 39 bin uçuş gerçekleştirildiğine dikkati çeken Sonel, havalimanının açıldığı günden bu yana yaklaşık 5 milyon yolcuya hizmet verdiğini kaydetti.

Vali Sonel, havalimanından her gün İstanbul ve Ankara'ya düzenli sefer düzenlendiğini belirterek, İzmir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Antalya, Suudi Arabistan ve Almanya'ya ise sezonluk uçuşlar gerçekleştirildiğini söyledi.

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞANA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Havalimanının bölge halkı için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Sonel, "Türkiye'nin en önemli prestij projelerinden biri olan Ordu-Giresun Havalimanını kullanan yolcu sayısı her geçen yıl artmaktadır. Böylesine önemli bir projeyi bölgemize ve ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz." dedi.

İŞ DÜNYASI YATIRIMDAN MEMNUN

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin de Ordu-Giresun Havalimanı'nın faydalarını sürekli gördüklerini belirterek, bu yatırımın iş dünyasını çok memnun ettiğini dile getirdi.