Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanunla üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere tahsis edilen arazilerin ödemesi 30 Kasım 2022'ye kadar ertelenecek. Kanunla getirilen bir düzenleme de bireysel emeklilikle ilgili. Bundan böyle ebeveynler 18 yaşından küçük çocukları için Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) birikim yapabilecek. Öte yandan çeklerin ibraz tarihi uzatılırken siyasi partilerin kesin hesaplarında tüm taşınmazlarla, değeri 1.500 lirayı (bin beş yüz) aşan taşınır eşyayı bildirme yükümlülüğü getirildi.