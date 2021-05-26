Kanunla üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere tahsis edilen arazilerin ödemesi 30 Kasım 2022'ye kadar ertelenecek. Kanunla getirilen bir düzenleme de bireysel emeklilikle ilgili. Bundan böyle ebeveynler 18 yaşından küçük çocukları için Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) birikim yapabilecek. Öte yandan çeklerin ibraz tarihi uzatılırken siyasi partilerin kesin hesaplarında tüm taşınmazlarla, değeri 1.500 lirayı (bin beş yüz) aşan taşınır eşyayı bildirme yükümlülüğü getirildi.
Çalışanın sigorta primi kredi faizinden düşülecek
26.05.2021 - 03:49 | Son Güncelleme: 26.05.2021 - 03:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sigortacılık ve bazı alanlara ilişkin kanun yayımlandı. Buna göre mikro ve küçük işletmeler, likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için, ilave olarak istihdam ettiği sigortalı için ödemesi gereken sigorta primini, 30 Haziran 2022'ye kadar faiz ve kâr payı bakiyesinden düşebilecek.
Etiketler : kredi faizi,sigorta primi,
791127 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/791127.aspx
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