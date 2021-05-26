Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endeksa.com'un 30 ildeki araştırmasına göre, yılın ilk beş ayında ülke genelinde yaklaşık 359 bin konut satılırken, fiyatlar son bir yılda yüzde 31,7 artış gösterdi. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 3.113 TL, ortalama konut fiyatı 404 bin 690 TL olarak ölçülürken, geri dönüş süresinin 20 yıl, satılmayı bekleyen konut adedinin ise 995 bin 463 olduğu belirtildi. En çok konut satışı gerçekleşen 30 il arasında yatırımın ortalama geri dönüş süresi en kısa şehirler 18 yıl ile Ankara ve Şanlıurfa olarak belirlendi. İstanbul’da bu süre 22 yıl olarak belirlenirken, en uzun amortisman süresi 31 yıl ile Muğla'da oldu.