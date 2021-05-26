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2021 Nefes Kredisi, 1 Haziran’da uygulamaya alınacak
26.05.2021 - 11:16 | Son Güncelleme: 26.05.2021 - 11:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla "2021 Nefes Kredisi”nin, 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran’da uygulamaya alınacağını duyurdu.
Etiketler : 2021 Nefes Kredisi,kobi,hazine ve maliye bakanlığı,
791170 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/791170.aspx
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