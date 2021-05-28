Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de kişi başı gerçekleştirilen tasarruf miktarı da, 2021'in ilk çeyreğinde 24 bin 644 lira olarak hesaplandı. Geçen yıl bu rakam ise 18 bin 749 lira düzeyinde bulunuyordu. Tasarruf mevduatlarındaki bu artışta, vatandaşın birikimlerini büyük ölçüde değerlendirdiği altın ve dövizdeki yükseliş etkili oldu. Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 41,6'sının İstanbul'da biriktiği görüldü. 15,5 milyon kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, mart sonu itibarıyla tasarruf mevduatlarının karşılığı 852 milyar 935 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.