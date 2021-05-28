Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Driventure, mobilite, bağlanabilirlik, otonom teknolojiler ve elektrikli araçlar odağında girişimlerle birlikte yeni fikir ve teknolojileri geliştirecek. Driventure, yeni nesil rota optimizasyon platformu ‘Optiyol’ ve elektrikli araçlar için akıllı mobilite çözümü ‘Bluedot’ ile ilk yatırımlarını hayata geçirdi. Driventure’ın amacının Ford Otosan ile birlikte odak alanlarda yenilikçi ve rekabetçi avantaj sağlayan tamamlayıcı girişimler bulmak ve stratejik yatırım yapmak olduğunu altını çizen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şunları söyledi: Küresel otomotiv ekosistemi, teknoloji ve mobilite bazlı start-up ekseninde dikkat çekici büyümesine devam ediyor. 2009'dan bu yana, sadece 'akıllı hareketlilik - mobilite' alanında girişimlere 260,6 milyar dolarlık yatırım sağlandı ve 2020’de bu rakama 41,1 milyar dolar daha eklendi. Bu sürecin dışında kalmak, müşteri beklentilerine yanıt verememek, geç kalmak anlamına geliyor. Driventure ile yatırım yapacağımız girişimlerin sadece büyümelerini değil bizimle birlikte yenilikçi projeleri hayata geçirmelerini hedefliyoruz.