Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) ikinci el cep telefonu sektöründe önemli bir çalışma yürüttüğünü belirterek “Cep telefonu yenileme merkezleri için bir standart belirledik. Standardımız, Ticaret Bakanlığı ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla hazırlanarak yürürlüğe girdi ve belgelendirme işlemlerine başladık. Şu ana kadar 7 firma yetkili yenileme merkezi olmak üzere başvurularını yaptı. Bir firmamız eksiklerini tamamlayarak ilk yetkili yenileme merkezi olmaya hak kazandı” dedi. TSE'nin 60. Olağan Genel Kurul Toplantısında konuşan Varank, ürün yenileme alanındaki bu ilk standardın, bundan sonrada ülkede kullanılmış elektrik-elektronik ürünün ekonomiye tekrar kazandırılmasının yolunu açacağını vurgulayarak, böylece hem ekonomik bir değer oluşacağını hem de kullanıcıların ikinci elde güvenli ürünlere erişmesinin önünün açılacağını ifade etti. Türkiye'deki ikinci el cep telefonu pazarının önemine dikkati çeken Varank “Kullanıcılar bunları satın alırken herhangi bir garantiden faydalanamıyorlar. İşte bu yenileme merkezlerinin elinden çıkmış ikinci el cep telefonları belli bir garantiye kavuşmuş olacak. Vatandaşlarımız böylece ikinci el cep telefonu daha rahat satın almanın imkâna kavuşacak” şeklinde konuştu.