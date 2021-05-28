Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türm Türkiye'yi heyecanlandıran açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yapmış, Karadeniz’de bulunan 405 milyar metreküplük doğal gazın ardından kara alanlarında sürdürülen çalışmaların sonuçlarını da aldıklarını belirterek, "Sadece son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik, günlük üretimimize 6800 varil ilave sağladık" müjdesini vermişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu sayede günlük üretimin 60 bin varilin üzerine çıktığını, 2023 hedefinin ise 100 bin varil olduğunu bildirdi.

"HEDEFİMİZ 100 BİN VARİLE ÇIKMAK"

Bakan Dönmez, Türkiye'nin sadece denizde arama ve üretim faaliyetleri yapmadığını, uzunca bir süredir karada da arama faaliyetlerine ağırlık verdiğini ifade ederek, "Onların da meyvelerini hamdolsun almaya başladık. Son bir ayda yaptığımız yeni keşiflerle gerek Güneydoğu'da gerekse Trakya'da günlük 6 bin 800 varillik bir üretim artışı sağlamış olduk. Geçtiğimiz yıl ortalama üretimimiz 51 bin 600 varildi. Bu yıl bu keşiflerle 60 bin varilin üstüne çıkmış olacağız. Hedefimiz 2023'te 100 bin varile çıkmak. Bu son Karadeniz'deki keşif hariç, mevcut karadaki sahaları kastediyorum." diye konuştu.

ARAMA ÇALIŞMALARI BETONLANMIŞ SAHALARDA DA SÜRÜYOR

Geçmişte arama yapılan ancak petrol bulunamadığı için betonlanan sahalarda da son birkaç yıldır özel çalışma yürüttüklerini belirten Dönmez, "Bu şekilde kapatılmış bir kuyudan yaklaşık 4-5 bin varillik bir üretim sağladık. Aramaya devam edeceğiz" dedi.

"BAĞIMSIZ ENERJİ KAYNAKLARINA ERİŞMEMİZ GEREKİYOR"

Türkiye'nin özellikle enerji kaynakları açısından uzun süredir dışa bağımlı bir ülke olduğunu ve bunu tersine çevirmeye çalıştıklarını belirten Bakan Dönmez, "Milli enerji maden politikamızın ana temel unsurlarından birisi de yerlileştirme. Yani yerli kaynakları ve yerli teknolojileri insanımızın hizmetine sunma arzusundayız. Güçlü Türkiye olmak için bağımsız enerji kaynaklarına erişmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında müjdeyi vermiş, "Sadece son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır’da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli’ndeki Misinli-2 kuyularımızda günlük üretimimize 6 bin 800 varil ilave sağladık" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan müjdeyi verdi: 3 kuyuda petrol keşfettik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Açılan yeni kuyular yanında daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik." dedi.

TÜRKİYE'DE ÜRETİM ARTIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz üretimi yılın ilk üç ayında 6 milyon 325 bin varile ulaştığını paylaşmıştı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabı üzerinden yıllara göre petrol ve dogal gaz üretimine ilişkin hazırlanan bir grafiği paylaşarak, "2021 ilk çeyrekte üretimimiz 6 milyon 325 bin varil oldu. 2020 ilk çeyreğe göre 300 bin varil daha fazla petrol ve doğal gaz ürettik. Kaynaklarımızı yüksek teknolojiyle milletimize sunacağız" ifadelerini kullanmıştı.