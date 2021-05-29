Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

ANTALYA

Türkiye, dünyanın sayılı turizm cennetlerinden biri. Doğası, tarihi ve kültürel değerleriyle yabancıları cezbeden bir ülke olsa da bu zenginlikleri korumak bir o kadar emek gerektiriyor. Türkiye’nin zengin mirasını gelecek nesillere bırakmak için geçtiğimiz yıl “Mirasım Türkiye” kampanyası başlatan Jolly, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile bunu bir adım daha ileri taşıyor. Jolly, BM'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda 250 bin çocuğa "sorumlu turist olma" eğitimi vererek bilinçli nesiller yetişmesine katkı sağlayacak. Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, 34 yıldır toplumsal ve kültürel değerleri korumak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek “Kültür turlarıyla Türkiye'nin dört bir yanında misafir ağırlıyoruz. Bugüne kadar Türkiye’nin tarihî, doğal güzellikleri ve lezzetlerini tanıtmak için çok çalıştık. Ama biliyoruz ki sahip olduğumuz zenginliklerin gelecek nesillere aktarılması için bu yeterli değil. UNDP'nin desteklediği projeler aracılığıyla Türkiye’de sürdürülebilir turizmi geliştirerek toplum ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi; turizmin yerel ekonomiye, doğal ve kültürel mirasın korunmasına ve ev sahipleri ile ziyaretçilerin hayat kalitelerinin iyileştirilmesine olan katkısını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

ÖNCE ONLINE EĞİTİM

Jolly CEO’su Mert Vardar da son üç yıldır yaptıkları yatırımlara değinerek "Sürdürülebilir turizm konusunda farkındalık oluşturmak ve sorumlu turist bilincinin oluşturulması için UNDP Türkiye ile birlikte çalışacağız. UNICEF de destek olacak. Çocuklar için özel içerikler ile Troya ve Efes müzelerinin tanıtım videolarını hazırladık. Şimdilik online eğitimler vereceğiz. Pandeminin ortadan kalkmasıyla da çocuklarımıza yönelik yüz yüze eğitimler ve atölyeler düzenleyeceğiz. Daha çocuklu ailelere ulaşmak istiyoruz. Hedefimiz 250 bin çocuğa sorumlu turist olma farkındalığını aşılamak” ifadelerini kullandı.

ÇEVREYE DUYARLILIK

UNDP Türkiye Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföyü Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak ise "Jolly ile başlayan iş birliği uzun soluklu bir yolculuk. Bugün startını veriyoruz. Bitiş tarihi koymadık. Çevreye duyarlı bir turizm anlayışı ile hareket ederek ortak mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak, sürdürülebilir turizm ilkelerinin benimsenmesi ve küresel amaçlara ulaşılması konusunda yürüteceğimiz çeşitli faaliyetler ile ülkemizde geniş çaplı bir farkındalık oluşturabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Z KUŞAĞI DAHA BİLİNÇLİ

Jolly, hazırladığı reklam filmiyle de kampanyaya destek oluyor. Reklam filminde bir çocuğun gözünden turistlerin geride bıraktığı atıklara dikkat çekilerek, herkes sorumlu turist olmaya davet ediliyor. Z kuşağının çevre bilincinin daha yüksek olduğunu dile getiren Jolly Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu “Çocuklarımızı ülkemizin tarihî, kültürel ve biyolojik zenginliği konusunda eğiteceğiz. Sorumlu turist yetiştirmek için çocuk yaştan başlanılması gerektiğine inanıyoruz. Bilmediğimizi sevemez, sevmediğimizi koruyamayız. O yüzden önce bu zengin mirası çocuklarımıza öğretip sevdireceğiz ki, gelecekte sahip çıksınlar” dedi.