Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerine dair açıklamada bulundu. Bilgin, ödemelerin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayarak, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak" bilgisini verdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

26 Mart 2020'den bu yana verilen Kısa Çalışma Ödeneği, bu sene 31 Mart'ta sona ermişti. Ödenek koronavirüs salgınında vaka sayısında artış yaşanması ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde uzatılmıştı.

Uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği 30 Haziran 2021'de sona erecek.

Kısa Çalışma Ödeneği ve KDV indirimi destekleri turizmcileri memnun etti Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, "Turizm sektörüne verilen her türlü destek ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamaktadır." dedi.