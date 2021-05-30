Bu kapsamda; sekiz yılda işletmelere 832 milyon lira ödeme yapıldı. Bu desteklerle 99 bin 173 yeni istihdam oluşturuldu. 54 bin 650 işletmeye destek verildi. Şirketlerin yüzde 90'ı bu destekle hayatta kaldı. İşletme başına düşen destek tutarı 15 bin 231 lira oldu. İstihdam edilen nitelikli elemanlar arasında mühendislik ile iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunları öne çıktı. Nitelikli elemanların yüzde 54,3'ünü 30 yaş altı kişiler oluşturdu.
'Nitelikli Eleman Desteği' sayesinde 100 bin istihdam
30.05.2021 - 04:34 | Son Güncelleme: 30.05.2021 - 04:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen “Nitelikli Eleman Desteği” meyvelerini verdi.
Etiketler : Nitelikli Eleman Desteği,istihdam,
791591 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/791591.aspx
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