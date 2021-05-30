Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda; sekiz yılda işletmelere 832 milyon lira ödeme yapıldı. Bu desteklerle 99 bin 173 yeni istihdam oluşturuldu. 54 bin 650 işletmeye destek verildi. Şirketlerin yüzde 90'ı bu destekle hayatta kaldı. İşletme başına düşen destek tutarı 15 bin 231 lira oldu. İstihdam edilen nitelikli elemanlar arasında mühendislik ile iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunları öne çıktı. Nitelikli elemanların yüzde 54,3'ünü 30 yaş altı kişiler oluşturdu.