Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arçelik ile güçlerini birleştiren TCL, akıllı telefon üretimine başladı. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Çerkezköy OSB'de TCL markasıyla üretime başlayan tesisi ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, akıllı telefon pazarında global markaların yatırımlarını Türkiye'ye çekmeye başladıklarını, pazarın dünyada ve Türkiye'de gittikçe büyümeye devam ettiğini belirterek “TCL, Arçelik ile bir iş birliğine girişti ve beraberce üretim gerçekleştiriyorlar. Buranın yıllık üretim kapasitesi 450 bin telefon. 2022 yılında üretim kapasitelerini 1 milyon telefona çıkarma niyetleri var” diye konuştu. Varank, global markalara ve yerli üreticilere çok çeşitli teşvik ve avantajlar sağladıklarını kaydederek “Global markalara şu tavsiyemiz var: Sadece Türkiye pazarını düşünmeyin, özellikle Türkiye'den ihracatı düşünün ve yerli tedarikçileri artırarak hem markanızı çok daha verimli bir şekilde ülkemizde üretin hem de maliyetlerinizi düşürün. Bu sayede de globalde yaptığınız pazar yarışında Türkiye'nin avantajlarından faydalanın” çağrısını yaptı.

YIL SONUNA KADAR 4 MODEL

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Ebiçlioğlu, TCL'yle öncelikle Türkiye pazarı, bilahare ihracat olmak üzere iş birliği başlattıklarını söyledi. TCL Avrupa Başkanı Frank Zhang da hükûmetin kendilerine yerel bir ortakla çalışma konusunda birçok kolaylık sağladığına işaret etti. TCL Mobil Türkiye Ülke Müdürü Tunca ise “Yıl sonuna kadar 4 cep telefonu modelimizi Türkiye’de üretmiş olacağız” diye konuştu.

YENİ TELEFONLARA İMZA

Ziyarette, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, TCL Avrupa Başkanı Frank Zhang, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ile TCL Mobil Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca, üretim tesisi ve ürünler hakkında Bakan Mustafa Varank’a bilgi verdi. Varank, üretim bandından inen telefonları imzaladı.