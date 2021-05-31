Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Kısa yoldan zengin olma hayali kuran binlerce vatandaş yeni bir dolandırıcılık şebekesinin ağına düştü. Yazılım ve program geliştirerek bunları bakanlıklara ve yurt dışına ihraç ettiklerini iddia eden iki şirket, binlerce vatandaşı mağdur etti. Yüksek kâr vaadine kanan 12 bin kişinin parası âdeta buhar oldu. Yapılan vurgunun 100 milyon TL’nin üzerinde olduğu belirtiliyor. SPK konuyla ilgili 27 Mayıs tarihinde suç duyurusunda bulundu. Dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar ise bir araya gelerek mahkemenin yolunu tuttu. Şirketlerin internet sitelerine iki haftadır ulaşılamıyor. Mecidiyeköy’de yer alan ofisleri ise kapalı. 3 Mart 2021 tarihinde Kripto vurgunu Türkiye’de kripto para piyasası, yerli işlem platformlarından Thodex’in vurgunuyla sarsıldı. Şirket kurucusu Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtı. 400 bin kişi parasını kaptırdı. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Merkez Bankasının ‘yasak’ kararının üzerine gelen bu olayla birlikte panik zirve yaptı. Vatandaşlar, paralarını kurtarmak için diğer aracı kurumlara akın etti. ‘Bitay Türkiye’ ve ‘Vebitcoin’ de para transferi işlemlerine cevap veremiyor. n bu yana kimseye ödeme yapılmıyor.

2018’DE KURULDULAR

Ponzi sistemine dayalı kurulan ‘avapremium’ ve ‘yadapreminyum’ isimli iki şirket, ilk olarak 2018 yılında Şişli’de yer alan Perpa Ticaret Merkezinde kuruluyor. Ticari Sicil Gazetesi’nde kurucu olarak Arjantinli Luis Abdel Salam ve Suriye uyruklu Ahmad Salem Eshany görünüyor. Geçen yıl ise şirketin devri, Melike Polatel, Yaşar Tursun ve Ali Tatar isimli kişilere yapılıyor. Saadet Zinciri sistemi bu tarihten itibaren başlıyor. Şirketin ana faaliyet konusunu ise bilgisayar programı yazmak, program lisansı almak, satma, dağıtma ve kurulumunu yapmak olarak öne çıkıyor.

Kripto vurgunu Türkiye’de kripto para piyasası, yerli işlem platformlarından Thodex’in vurgunuyla sarsıldı. Şirket kurucusu Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtı. 400 bin kişi parasını kaptırdı. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Merkez Bankasının ‘yasak’ kararının üzerine gelen bu olayla birlikte panik zirve yaptı. Vatandaşlar, paralarını kurtarmak için diğer aracı kurumlara akın etti. ‘Bitay Türkiye’ ve ‘Vebitcoin’ de para transferi işlemlerine cevap veremiyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Kurulan internet sitesinde ortaklık için çeşitli paketler yer alıyor. Bu paketlerde haftalık, aylık ve yıllık getiri oranları bulunuyor. Yatırımcılara üretilen yazılım ve programların satışından yüksek kâr vadediliyor. Örneğin ilk pakette yatırılan paranın haftalık yüzde 5, aylık yüzde 20’lik getirisi bulunuyor. Bu pakete 3 aylık üye olunabiliyor. 100 bin TL yatırıldığı takdirde, 1 ay sonunda 20 bin TL kazanç elde edileceği belirtiliyor. Diğer pakette ise haftalık yüzde 4, aylık yüzde 16’lık kâr garantisi veriliyor. Paketler yatırım rakamına göre değişiklik gösteriyor. Yatırım yapan kişiye ilk zamanlarda vadedilen ödemeler yapılıyor. Sisteme müşteri katan kişiye bonus pay da veriliyor. Yatırım yapan kişi belli bir rakama ulaştığında ödemesi aksıyor. Örneğin 100 bin TL yatırım yapan kişi, 40 bin TL’sini iki ay içinde aldıktan sonra, kalan ödemeler belli bir zaman aralığına bölünüyor. Ancak her saadet zincirinde olduğu gibi, belli bir paraya ulaşıldığında sistem çöküyor.

BAKANLIKLARI KULLANDILAR

Vatandaşların güvenini kazanmak isteyen dolandırıcılar bakanlıkları da kullanıyor. Sitede yer alan projeler kısmında ‘Ulaştırma Bakanlığı’ ve ‘Sağlık Bakanlığına yazılım yapıldığı iddia ediliyor. İnternet sitesinde bakanlıkların logoları da yer alıyor. Sisteme giriş yapmayı kabul eden kişilerin evlerine kargo ile sözleşme gönderiliyor. Sözleşmede vadedilen kâr oranları açık şekilde yazıyor. Yatırımcıların güvenini kazanmak isteyen dolandırıcılar çağrı merkezleri aracılığı ile her telefona da cevap veriyor. Ancak 3 Mart 2021 tarihinden bu yana kimseye ödeme yapılmıyor. Şirketin ofisine giden mağdurlar ise kapıduvar ile karşılaşıyor. Edinilen bilgiye göre SPK’nın konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmasının ardından olay mahkemeye taşındı. Şirket kurucuları Melike Polatel, Yaşar Tursun ve Ali Tatar hakkında yasal işlem başlatıldı. Mahkeme kararının ardından şirket sahiplerinin hesaplarına el konulacağı ve tutuklama kararının çıkarılacağı belirtiliyor.

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