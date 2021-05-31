Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi yönetiminin kripto paralarla ilgili yaptığı çalışmada sermaye şartının da stopajın da masada olduğu belirtiliyor.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, kripto paralarla ilgili çalışmada kurumlardan görüş istendi.

Bir süre önce tasarruf finansman şirketlerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kontrolüne alındığını hatırlatan yetkililer, “Biz kapalı bir ekonomi değiliz. Çin gibi davranamayız. Piyasa koşullarına göre hareket etmemiz gerekiyor” dedi.

ASGARİ SERMAYE OLACAK

Tüketiciyi korumak, kara paranın aklanmasını önlemek için yürütülen kripto paraya ilişkin yasa teklifi çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonundaki çalışmaya; SPK, Gelir İdaresi, Merkez Bankası, BDDK katılıyor.

Çalışmada yatırımcının korunması, kripto para alım-satımında denetim, gözetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gözden geçiriliyor.

Çalışmada, kripto varlık şirketlerinin SPK gözetiminde faaliyet göstermesinin ele alındığı belirtilerek, şirketlere asgari sermaye şartının getirilmesinin planlandığı belirtildi.

İlk olarak faaliyet gösteren şirketler için lisans ve asgari sermaye şartı getirilmesi, şirketler için teknik yeterlilik ve kurumda çalışanlarda SPK lisansı şartının aranması getirilmesi planlanan düzenlemeler içinde yer alıyor.

BDDK da finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizmasını oluşturacak.

STOPAJ GELECEK

Kripto paralara ilişkin vergi mevzuatı da dahil herhangi bir yasal altyapı, düzenleme bulunmuyor. Kripto para kazançlarının vergilendirilmesi yönelik ülke örnekleri de inceleniyor.

ABD kripto para sahiplerinden gelir vergisi alıyor, Almanya 600 eurodan düşük değerler için vergi almıyor.

Güney Kore elde edilen kazançtan yüzde 20 vergi alırken, Hong Kong, Singapur, Malta ise vergi almıyor.

Türkiye’de ise stopaj alınması üzerinde duruluyor. Aracı kurum izni alan kripto para işlem platformları kullanıcı adına stopaj uygulanabileceği, bu platformların vergilendirmede aracı olacağı kaydedildi.

Kripto paranın emtia olarak kabul edilmesi durumunda sürekli alım satım yapanların mükellef olması gündeme gelebilecek.

Kripto paraya yatırım yapanlara kritik uyarı Yeni nesil sanal yatırım unsuru kripto para, kısa vadede sevindirdiği yatırımcısını ciddi düşüşler sonrası büyük hayal kırıklığına uğrattı. Kripto para borsasının çalkantılı grafiği sonrası, yörüngesini başka yatırım alanlarına çevirip çevirmeme kararsızlığına kapılan yatırımcılara uzmanlardan "panik yapmayın" uyarısı geldi.

Bakan Elvan: Kripto para çalışmaları kısa sürede tamamlanacak Kripto para piyasasına düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Ancak ben şunu söylemek de istiyorum; vatandaşlar, tasarruflarını değerlendirirken, yönetemeyecekleri riskleri almamalı” uyarısında bulundu.