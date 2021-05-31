Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamudaki yaklaşık 700 bin işçi için gözler zam pazarlığında.

TALEPLER BAKAN BİLGİN'E SUNULDU

Türk-İş ve Hak-İş, kamuda çalışan 700 bine yakın işçi için ortak taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu.

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini ve 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon + yüzde 3 refah payı, ikinci altı ay için TÜFE oranına 3 puan refah payı eklenerek zam yapılması talep edildi.

1500 TL EK ÖDEME TALEBİ

Kamu işçilerine her yıl mayıs ve eylül aylarında 1500 TL ek ödeme yapılması istendi.

Kamu işçilerinin ücretlerine, 2021-2022 yıllarında yapılacak zam görüşmelerinin temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

Türk-İş, 4 kişilik ailenin açlık sınırını 2 bin 767, yoksulluk sınırını 9 bin 13 lira olarak hesapladı Türk-İş'in araştırmasına göre, nisan ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 767, yoksulluk sınırı 9 bin 13 lira oldu.

Hak-İş ve Türk-İş kamu işçisinin zam görüşmelerini birlikte yürütecek Hak-İş Genel Başkanı Arslan, kamu işçisinin 2021-2022 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü konusunda Türk-İş ile ortak hareket ettiklerini söyledi.