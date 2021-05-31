Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli 26 küresel şirketin üst düzey yöneticisiyle geçen hafta çevrim içi bir toplantı ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarım, enerji, finans, sağlık, bilişim, turizm ve havacılık gibi sektörlerden şirket yöneticilerini tek tek dinlediği ve sorularını cevapladığı toplantıda ABD'li şirket yöneticileri, Türk ekonomisine güven duyduklarını ileterek yeni yatırımlar için sinyal verdi.

KÜRESEL SALGIN DÖNEMİNDEKİ PERFORMANSA DİKKAT ÇEKTİLER

ABD'li şirketlerin yöneticileri, Türkiye'den tedarik edilen ürün ve hizmetlerin kalitesine işaret ederek, iki ülke arasında çok daha yüksek ticaret hacmine ulaşılabileceğine dikkat çekti.

Türkiye ile ABD arasında ekonominin bütün alanlarında daha fazla iş birliği için büyük bir potansiyel ve birçok fırsat bulunduğunu aktaran isimler, Türkiye'nin küresel salgın döneminde bile ortaya koyduğu ekonomik performansa dikkati çektiler. Yöneticiler, Türkiye'yi en önemli pazarlarından biri olarak gördüklerini ve yatırım portföylerini geliştirmek istediklerini kaydettiler.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GELECEĞİ KONUSUNDA İYİMSERİZ"

Türkiye'nin eşsiz bir ülke olduğunu vurgulayan yöneticiler, yatırımlarını artırma amacında olduklarını belirterek Türkiye ekonomisinin performansı ve geleceği noktasında iyimser olduklarına işaret ettiler.

Türkiye ile kurdukları ortaklıklarla gurur duyduklarını ifade eden isimler, "Ülkenize daha fazla yatırım yapmak istiyoruz. Türkiye bütün sektörler için önemli fırsatlar sunuyor" değerlendirmesinde bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yatırım ortamının iyileştirilmesi için atılan adımlardan dolayı teşekkür ettiler.

Büyüme rakamları açıklandı Son dakika haberine göre, Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü.

Büyüme ve ihracat iyi, dersimiz enflasyon Ekonomide gözler bu hafta art arda açıklanacak büyüme, ihracat ve enflasyon rakamlarında olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün, yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak.