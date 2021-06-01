Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İBB Meclisi toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul’un başkanlığında İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. İSKİ’nin Genel Kurulunun gerçekleştirildiği toplantıda su fiyatlarına kademelere göre yüzde 25’e varan zam içeren “2021 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifeleri” teklifi ile ücretsiz insani tüketim hakkının kaldırılması talebi görüşüldü. Tarife Komisyonu Başkanı Hidayet Erdöl, İSKİ’nin zam taleplerine değinerek, “İnsani su hakkı uygulamasının kaldırılması ve mevcut tarifeye yüzde 25 ve toplamda yüzde 50’ye yaklaşan zam teklifini hakka hukuka aykırı bulup vatandaşlarımız adına kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı. Erdöl, komisyon olarak su zammı teklifinin kasım meclisinde görüşülmek üzere müdürlüğe iade edilmesini, ücretsiz insani su tüketim hakkının kaldırılması teklifinin de reddedilmesini istediklerini dile getirdi.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise insani su kullanım hakkını olumlu bulduklarını ve devam etmesini istediklerini belirterek, İSKİ’nin bu maddeyi getirme sebebinin Sayıştay raporu olduğunu söyledi. Konuyla ilgili TBMM’de yasa değişikliği yapılarak insani su kullanım hakkının yasal zemine kavuşması gerektiğini ifade eden Balyalı, bu konuda partilerin ortak çalışması gerektiğini kaydetti. Balyalı, zam talebinin ise artan girdi maliyetleri sebebiyle gerekli olduğunu savundu. Konuşmaların ardından yapılan oylamada oybirliği ile su zammı teklifi kasım ayı meclisinde görüşülmek üzere müdürlüğe iade edilirken, insani tüketim hakkının kaldırılması teklifi ise reddedildi.

BAŞKAN GÖKSU: İSTANBULLULARI YAPILACAK ZAMDAN KURTARIYORUZ

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB’nin zam teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Göksu, “Her İSKİ genel kurulunda su zammı konusu gelmesi gerçekten artık komik bir hâl aldı. Bugün yüzde 50 civarında suya zam teklifi geldi. Zam maddesini kasım ayında görüşmek üzere erteliyoruz. İstanbulluları yapılacak zamdan kurtarıyoruz” dedi.

Göksu'dan İBB’ye toplu taşıma tepkisi Başkan Göksu, “Bir yılı geride bıraktığımız virüs sürecinde İBB’nin toplu taşımayla ilgili bir hamle yapmadığını görmek bizi çok üzüyor” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na protestoda arbede! KİPTAŞ’ın Eyüpsultan’da gerçekleştireceği kentsel dönüşüm projesine bölgedeki bir parkın da dahil edileceğini öne süren mahalle sakinlerinin protestosu sırasında bir kadın yaralandı