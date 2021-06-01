Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 cirosunda, 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan işletmelere finansman imkanı sağlanacak. 2020 cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.

6 AY GERİ ÖDEMESİZ

Nefes Kredisi'nde 6 ay ödemesiz dönem olacak. Kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Uygulamada, Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak ve faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olacak. Kamu bankalarından yapılan açıklamada "Kredilerin; işletmelerin maaş, kira, tedarik harcamaları başta olmak üzere, işletme giderleri karşılığı kullandırımı esas alınacak. Böylelikle dağıtılan kaynak, reel ekonomimize aktarılacak. Nefes Kredisi, çok önemli bir destek olarak ekonomik aktiviteyi pozitif yönde etkileyecektir" denildi.

Kredi kullanımı iki katına çıktı 2021 yılının ilk 4 aylık döneminde otomobil kredileri stok bakiyesi yüzde 102 artışla 82,6 milyar TL’ye ulaştı.

Banka kredileri 4 trilyon TL'ye yaklaştı Ticari kredilerin bakiyesi 2 trilyon 991 milyar TL, bireysel kredilerin ise 933 milyar TL'yi buldu. Bankalar ağırlıklı olarak üretimi destekledi.