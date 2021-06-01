Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi sebebiyle geçen yılı yüzde 1,8 büyümeyle kapan Türkiye, 2021 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin de üzerinde bir büyüme performansıyla yüzde 7 büyüme kaydetti. Büyümeye en büyük katkıyı hem vatandaşın tüketimi hem de yatırımlardaki artış verdi. Ekonomik açılmanın etkisi, artan ihracat ve fiyatlarda artış beklentisiyle öne çekilen talebin devreye girmesi, güçlü büyümeyi tetikledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre GSYH tahmini, yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,1 artarak 1 trilyon 386 milyar 347 milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 65 milyon oldu. Söz konusu dönemde bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 18,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 14,4, sanayi yüzde 11,7, tarım yüzde 7,5, hizmetler yüzde 5,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,9, inşaat yüzde 2,8 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4 arttı.

OECD ÜLKELERİNDE İLK SIRADAYIZ

İlk çeyrekteki yüzde 7 büyüme ile 2018'in ilk çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme rakamına ulaşan Türkiye, dünyada Çin ve Tayvan’ın ardından en hızlı büyüyen ülke olurken Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ise zirvede yer aldı. Güney Kore, OECD geçici verilere göre birinci çeyrekte yüzde 1,7 büyürken, Fransa yüzde 1,5, ABD yüzde 0,4 ve Kanada yüzde 0,3 büyüme kaydetti. Birleşik Krallık ekonomisi yüzde 6,1, Almanya ve Meksika ekonomileri yüzde 3,1 daraldı. Söz konusu dönemde ekonomik daralma Avrupa Birliği'nde yüzde 1,7, Avro Bölgesi'nde yüzde 1,8 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyürken, ikinci çeyrekte salgının etkisiyle yüzde 10,3 daralmıştı. Normalleşme adımları ile üçüncü çeyrekte yüzde 6,3, son çeyrekte ise yüzde 5,9 büyüme kaydeden Türkiye, 2020 yılını yüzde 1,8 büyüyeme ile kapatmıştı. 2021’e hızlı başlayan Türkiye'nin ikinci çeyrekte de büyümesini sürdürerek çift haneli rakamlara ulaşması bekleniyor.

DIŞ TALEP ETKİLİ OLDU

Rakamları değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 7'lik büyümenin yüzde 56'sının net dış talep ve yatırımlardan geldiğini belirterek, "Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi. İstihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren ve istikrara odaklanan politikaları kararlılıkla uygulayacağız. Büyümenin finansman kalitesi önceliğimiz" ifadesini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yüzde 12,2 büyüyen imalat sanayisinin, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'daki (GSYH) artışa yine en çok katkı sağlayan sektör olduğuna dikkati çekerek, "Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek" dedi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise ihracatın, büyümenin lokomotifi olmaya devam ettiğini, net mal ve hizmet ihracatın büyümeye yüzde 1,1 katkı verdiğini bildirdi.

İKİNCİ ÇEYREKTE ÇİFT HANEYİ GÖRÜRÜZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: Dünya genelinde yaşanan daralmaya karşın Türkiye’nin büyümesini sürdürmesi, ekonominin temellerinin ne kadar sağlam ve hükümetimizin zamanında aldığı tedbirlerin etkisinin ne kadar güçlü olduğu göstermektedir. Yılın ikinci çeyreğinde, çift haneyi geçen çok daha yüksek bir büyümeye ulaşılması da beklenmektedir. Öte yandan başta hizmetler kesimi olmak üzere, salgından en fazla olumsuz etkilenen ve büyümeden yeteri kadar pay alamayan sektörlerimiz için destek adımlarının sürdürülmesini istiyoruz.

EKONOMİYE GÜVENİMİZ TAM

MÜSİAD Başkanı Kaan: Covid-19 bütün negatif etkilerine rağmen yüzde 7’lik büyüme, iş dünyasının ekonomiye güvenini teyit ediyor. MÜSİAD olarak bilhassa haziran ayı itibarıyla “kademeli normalleşme” sürecinin sona erecek olması ve bu kapsamda birçok kısıtlamanın kaldıracağına yönelik beklentilerimiz ışığında, iktisadi faaliyetin hız kazanacağını ve Türkiye ekonomisindeki pozitif büyüme eğiliminin önümüzdeki dönemde de hız kesmeden süreceğine inanıyoruz. Bu bağlamda ilk çeyrek verileri, pandemiden çıkışın habercisidir.

YIL SONUNDA YÜZDE 4-5 BÜYÜRÜZ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: Salgına rağmen beklentiyi aşan, dengeli, sürdürülebilir ve kaliteli büyüme kompozisyonu sevindirici. Yılın ikinci çeyreğinde büyüme oranlarının geçen yılın düşük bazının da etkisiyle çift hanelere çıkmasını bekliyoruz. Yıl sonunda ise yüzde 5'in üzerinde, yüzde 6 civarında bir büyüme tahminimizi korumaya devam ediyoruz.

YATIRIMLAR İÇİN MOTİVASYON KAYNAĞI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Yüzde 7’lik ilk çeyrek büyümesi ekonominin tüm aktörlerine moral oldu. Ana ihracat pazarımız AB ve gelişmiş ülkelerin PMI verilerindeki yüksek artış, ihracattaki yükseliş trendinin ve büyümemizin devam edeceğine işaret ediyor. Bu, sanayicimizin makine ve teçhizat yatırımlarına devam etmesi için de en güçlü motivasyon kaynağı.

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