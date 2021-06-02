Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin geçtiğimiz yıl keşfettiği 405 milyar metreküplük doğalgazın karaya çıkarılacağı adres olan Zonguldak’taki Filyos Limanı’nı cuma günü hizmete açacak. İlk olarak Sultan II. Abdülhamid tarafından gündeme getirilen proje, 2014 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yatırım programına alınmış, 6 milyon metrekarelik alan 2015 yılında Filyos Endüstri Bölgesi ilan edilmiş ve inşaatı 2016 yılında başlamıştı. Cuma günü açılışı gerçekleştirilecek proje, Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olacak ve Türkiye'nin uluslararası deniz ticaretinde de önemli bir rol üstlenecek.

GAZ ARAMALARININ MERKEZİ

Filyos Limanı'nın önemi, Karadeniz'deki doğalgaz rezerviyle daha da arttı. 2.450 metre mendirek, 3 bin metre rıhtım boyu, 19 metrelik draftı ve 25 milyon ton kapasitesi bulunan Filyos Limanı, bir anda doğalgaz aramalarının merkezi konumuna geldi. Limanın ilk konuğu geçen yıl Fatih sondaj gemisi oldu. Fatih, doğalgaz çalışmaları öncesi 30 Haziran 2020'de Filyos'a geldi ancak sondaj öncesi son hazırlıkları sebebiyle limana girmedi. Fatih'in Zonguldak'ın 175 kilometre açığında bulduğu 405 milyar metreküp doğalgaz rezervinin ardından ise limanda hummalı bir çalışma başladı. Fatih sondaj gemisinin tüm ihtiyaçları Filyos Limanı'ndan karşılandı.

RAFİNERİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Limanda rafineri kurmak için de faaliyetler sürerken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) da sondaj gemilerinin lojistik ve ikmal faaliyetlerini gerçekleştirmek için limana üs kurdu. Limanın sol giriş kısmında çalışmalarını sürdüren TPAO, doğalgaz rezervinin karaya çıkarılması konusundaki planlamaları dâhilinde limandaki çalışma alanını genişletiyor. Karadeniz gazı, 2023 yılında vatandaşın hanesine ulaşmadan önce Filyos Limanı’nda TPAO’nun rafinerisine ulaşacak.

CUMHURBAŞKANI, KANUNİ GEMİSİ İLE BAĞLANTI KURACAK

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, Karadeniz’de görevine devam ediyor. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, gemi ile bağlantı kurarak çalışmalar hakkında bilgi alacak. 11 bin 400 metre derinliğe inebilen ve 3 bin metrede sondaj yapabilme kapasitesine sahip olan Kanuni, daha önce ilk görev yeri olan ve Fatih sondaj gemisi tarafından kazılan Türkali’ye ulaşarak kuyu tamamlama görevine başlamıştı. Kanuni, Fatih tarafından daha önce kazılan üç kuyuda kuyu testlerini tamamlayacak.

Fatih ve Kanuni Filyos'ta buluştu Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih, Türkali-1 ve Türkali-2 tespit kuyularındaki çalışmalarının ardından Filyos Limanı'na demirlerken, bir süredir Filyos Limanı'nda bulunan Kanuni sondaj gemisi ise seyir testlerini sürdürüyor.