Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de lisanssız kurulabilen çatı GES’lerde, maksimum 5 megavata kadar kapasite oluşturulabiliyor. Tüketiciler çatı santraller sayesinde elektrik üreticisi hâline de gelirken ihtiyaç fazlası elektriği şebekeye satabiliyor. Çatı GES’lerin artmasını sağlamak için iş birliği modeli geliştirdiklerini belirten Kolen Enerji Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, “Şu anda sanayi ve ticarethane olmak üzere yaklaşık üç bin aboneyle görüşüyoruz. Abone isterse yatırımın belirli kısmını kendi yapabilir, belirli bir kısmını bize bırakabilir ya da tüm yatırımı bizim yapmamızı isteyebilir. Aboneler, bu modelle hiç para harcamadan, yatırım maliyeti olmadan çatı GES sistemine sahip oluyor ve beş altı yıl sonra da bu sistem tamamen aboneye kalıyor. Bu süre sonucunda abonenin belki de hiçbir elektrik maliyeti kalmayacak ve bu sistemden kazanç sağlamaya başlayacak” dedi. Karayurt, yatırım maliyetinin 1 megavat kurulu güç başına ortalama 500-550 bin dolar arasında olduğunu söyledi.

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