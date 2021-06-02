Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre karpuz 4,1 kat, kabak, salatalık ve patlıcan 3,4 kat, süt 3,3 kat, nohut 3,2 kat, kuru soğan 3,1 kat, yeşilsoğan, elma ve sivribiber üç kat fazlaya tüketiciye satıldı. Et fiyatlarında da bir artışın yaşandığını aktaran Bayraktar; yem fiyatlarında yaşanan yükselişin ve mangal sezonuna bağlı olarak artan talebin bunda etkili olduğunu vurguladı. Bayraktar, “Pandemide marketlerde fiyat artışı olan ürün sayısının daha fazla olduğu görülmektedir. Tüketicilerimizin makul ürün alabilmesi için denetimler artırılmalı, fahiş fiyat artışlarına müsaade edilmemelidir” ifadesini kullandı. Bu arada sezonu olmasına rağmen çilek, kiraz, erik ve kayısı fiyatlarında kilo fiyatları geçen yıla oranla yüzde 30 yukarıda bulunuyor ve 12-18 TL arasında seyrediyor. Haziran başı itibarıyla karpuz fiyatlarında hissedilir bir düşüş yaşandı.

MAKARNAYA TAKİP

Bu arada Ticaret Bakanlığının tebliği ile ihracı kayda (izne) bağlı ürünler listesine makarna, bulgur ve buğday irmiği dâhil edildi. Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Nihat Uysallı, “İç pazarda sıkıntı yaşanmaması için yerinde bir karar. İhracatta sıkıntı yok, sadece izne tabi hâle geldi. Sektör açısından olumsuz değil” dedi.

Meyve ve sebzeyi karbonatlı su ile yıkayın İstanbul Gelişim Üniversitesi Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Negin Azarabadi, meyve sebzelerin karbonatlı su ile yıkanması gerektiğini söyledi.