Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2022-2024 yıllarında kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden ve meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olanların projelerine 100 bin liraya kadar hibe desteği verilecek. Desteklerden hayvansal ve bitkisel üretim, su ürünleri ve yöresel ürünler, tıbbi aromatik bitkiler ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projeler yararlanabilecek. Destekten yararlanacak girişimcilerden yatırımın tamamlanması şartı aranacak. Ödemeler ise Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Hak sahipleri, verilen hibe desteklemesinden sadece bir defa faydalanabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığının diğer hibe programlarından yararlanan kişiler ise desteklerden yararlanamayacak. Kararla, genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak, bu sektörlerde girişimciliği destekleyerek söz konusu faaliyetlerin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek, tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir yatırımları desteklemek hedefleniyor.

KDV İNDİRİMİ İKİ AY UZATILDI

Koronavirüs salgınından etkilenen ekonomik faaliyetlere destek sağlanması amacıyla çok sayıda hizmet kolunda katma değer vergisi (KDV) oranlarında 31 Mayıs 2021'e kadar geçerli indirim süresi 31 Temmuz 2021'e kadar uzatıldı. Buna göre, yolcu taşımacılığı, yeme-içme hizmetleri, kültürel faaliyetler, sinema-tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikâh, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane ve ütüleme hizmetleri, halı ve kilim yıkama hizmetleri ile bakım-onarım faaliyetleri için yapılan KDV indirimleri, temmuz sonuna kadar devam edecek. Kararla temmuz sonuna kadar iş yeri kiralama hizmetlerinde KDV oranının yüzde 8 olması ve iş yeri kiralamaları karşılığında ödemeler üzerinden yapılan tevkifat oranının yüzde 20 yerine yüzde 10 olarak uygulanmasına devam edilmesi sağlandı. Diğer taraftan, 31 Temmuz'a kadar sinema biletleri üzerinden alınan yüzde 10 oranındaki eğlence vergisinin oranı da sıfır olarak uygulanacak.

Hibe başvuruları nasıl yapılacak? Esnaf, sanatkâr ve gerçek kişi tacirlere yönelik 5 milyar liralık hibe desteği başvuruları başladı.