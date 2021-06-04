Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Karadeniz'de doğalgazın karadaki merkez üssü konumundaki Filyos Limanı'nda nihayet sona gelindi. 150 yıllık hayal Filyos Limanı Projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılacak. Filyos Limanı’nda rafineri kurmak çalışmaları ise tam gaz sürüyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının limandaki hummalı çalışmaları devam ederken, Fatih Sondaj Gemisi de görevinin başında. Fatih, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-3'te sondaja başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filyos limanını ziyaretinde sondaj çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunması ve gaz müjdesi vermesi bekleniyor.

Malum geçen yıl Sakarya Gaz Sahası Tuna-1 kuyusundaki gaz keşfi, yılın dünyada derin denizlerdeki en büyük, tüm gaz keşifleri arasında ise ikinci en büyük keşfi olarak kayıtlara geçmişti. Uluslararası Enerji Ajansı, keşfin potansiyel ekonomik büyüklüğünün 80 milyar doların üzerinde olduğunu hesapladı. Keşfin ardından bölgede ilk gaz üretiminin 2023'te başlayarak Türkiye'nin doğal gaz şebekesine verilmesi için çalışmalar hızla devam etti.

BU DEFA KANUNİ'DEN AÇIKLAYACAK

Keşif kuyusu olan Tuna-1'in ardından, Fatih sondaj gemisi Türkiye'nin ilk derin deniz tespit kuyusu olma özelliği taşıyan Türkali-1'de 3 bin 920 metre sondaj derinliğine ulaşarak buradaki çalışmaları 77 günde bitirdi. İkinci derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-2'de ise yine 3 bin 950 metre sondaj derinliğine ulaşılmasının ardından rezerv tespit çalışmaları 53 günde tamamlandı. Tespit kuyuları, sahanın özellikleri, sınırları ve rezervin boyutlarının net olarak öğrenilebilmesi için önem arz ediyor.

Fatih sondaj gemisi bu iki tespit kuyusunun ardından yeni keşifler için Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Amasra-1 kuyusunda sondaj gerçekleştirdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 28 Mayıs'ta ise Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu olan Türkali-3'te sondaja başladığını duyurdu.

Böylece, Karadeniz'de 405 milyar metreküp gaz keşfedildiğinin açıklanmasının ardından iki tespit ve bir keşif kuyusunda sondaj gerçekleştirilirken, üçüncü tespit kuyusunda da çalışmalar sürüyor. Ayrıca, geçen yıl TPAO envanterine katılan ve Sakarya Gaz Sahası'nda kuyu testlerini gerçekleştirmekle görevlendirilen Kanuni sondaj gemisi de hâlihazırda Türkali-2'de kuyu testlerini yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Filyos'a ziyarette bulunması ve Kanuni sondaj gemisine canlı bağlantı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Erdoğan müjdeyi verdi: 3 kuyuda petrol keşfettik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Açılan yeni kuyular yanında daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik." dedi.

TPAO'YA 13,4 MİLYAR LİRA ÖDENEK

Karadeniz'de tam olarak ne kadar yatırım yapılacağı henüz belirlenmedi fakat 2021 Yılı Yatırım programında Sakarya Doğalgaz Sahası Geliştirme Projesi de dahil TPAO'ya 13,4 milyar lira ödenek ayrıldı. Bunun 6,8 milyar liralık kısmı Sakarya Doğalgaz Sahası Geliştirme Projesi için ayrılırken, TPAO tarafından hazırlanan ÇED başvuru dosyasına göre, doğalgazın şebekeye iletilmesi için gerekli üretim ve iletim altyapısına 780 milyon lira yatırım yapılacak. Deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak ve bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilecek. Bu miktar yıllık bazda 3,5-4 milyar metreküpe denk gelirken, üretim dünyadaki bu tür sahalarda da olduğu gibi kademeli olarak artacak. Karadeniz'de en yüksek üretim seviyesine 2027-2028'de ulaşılması beklenirken, bu dönemde günlük 40 milyon metreküp, yıllık bazda ise yaklaşık 15 milyar metreküp gaz üretilmiş olacak. Söz konusu üretim bugünkü rakamlarla, Türkiye'nin geçen yıl 48,2 milyar metreküp olan doğal gaz tüketiminin yüzde 30'unu karşılayabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdeyi cuma günü vereceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT Özel yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili olarak bir 'müjde' açıklayacağını belirterek, " Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız." dedi