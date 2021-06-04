Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Arçelik’in 2050 yılında tüm operasyonlarında net sıfır emisyonu hedeflediğini açıklayan Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu bu yıl sürdürülebilirlik raporunun da ana teması olan dünyanın geleceği için ortak hareket etme çağrısı yaptı. Bulgurlu, iklim değişikliği ile ilgili durumun ciddiyetine dikkati çekerek "Birleşmiş Milletler verilerine göre, her yıl 4,7 milyon hektar büyüklüğünde orman yok oluyor. Plastik atık krizi her yıl katlanarak büyüyor. 11 milyon plastik denizlere dökülüyor. Güncel bir araştırmaya göre, 2050 yılında sera gazı emisyonlarının neredeyse yüzde 10’u tek kullanımlık plastiklerden kaynaklanacak” diye konuştu. Çığ gibi büyüyen iklim krizinin ancak ortak hareketle çözülebileceğinin salgın döneminde bir defa daha anlaşıldığını vurgulayan Bulgurlu, şunları söyledi: 2019 ve 2020 yıllarında küresel üretimde karbon nötr olmayı başardık. 2030 sera gazı emisyon azaltım hedeflerimiz, Paris Anlaşması'nın 2 santigrat derecenin altında hedefi doğrultusunda onaylandı. Ayrıca 2030 yılına kadar üretim tesislerimizde 15 MW yenilenebilir enerji sistemi kurmayı, küresel çapta tüm üretim tesisleri için elektrik tedarikini yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan yapmayı hedefliyoruz. 2050 yılına kadar tüm operasyonlarımızda net sıfır emisyon hedefliyoruz. Türkiye’den uluslararası piyasalara 350 milyon avroluk yeşil tahvil ihracı gerçekleştirerek reel sektör şirketleri arasında bir ilke imza attık ve yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştık. Buradan elde ettiğimiz finansmanı sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarımızda kullanacağız.