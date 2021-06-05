Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye'nin B2 olan kredi notu ve 'negatif' görünümüne ilişkin güncelleme yapmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada, reyting takviminde belirtilen 4 Haziran 2021 itibarıyla Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığı açıklandı.

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.