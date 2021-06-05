Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye'nin B2 olan kredi notu ve 'negatif' görünümüne ilişkin güncelleme yapmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada, reyting takviminde belirtilen 4 Haziran 2021 itibarıyla Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığı açıklandı.

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.