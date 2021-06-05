Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fiyatların da bir miktar yükseleceği öngörülüyor. Sıfır araç tarafında, küresel çip krizi nedeniyle sıkıntı sürüyor. Buna son zamanlarda hareketlenen döviz de eklenince, haziranda sıfır km araçlara ortalama yüzde 5 civarında zam bekleniyor. Yıl başından bu yana ise toplam fiyat artışı yüzde 15'i geçti. Bu arada yüksek seyreden faizler de tüketicinin alım gücünü düşürdü. Tüketicilerin yüksek fiyatlar sebebiyle ikinci el piyasaya yöneldiğini ifade eden sektör temsilcileri "Burada da daha çok 50-100 bin TL bandında arayış var. Ancak bu aralıkta da uygun araç bulmak zor. Kur baskısı ve vergi oranları geriler, alım gücü de artarsa daha hareketli bir piyasa olur" görüşünü dile getiriyor.