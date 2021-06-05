Fiyatların da bir miktar yükseleceği öngörülüyor. Sıfır araç tarafında, küresel çip krizi nedeniyle sıkıntı sürüyor. Buna son zamanlarda hareketlenen döviz de eklenince, haziranda sıfır km araçlara ortalama yüzde 5 civarında zam bekleniyor. Yıl başından bu yana ise toplam fiyat artışı yüzde 15'i geçti. Bu arada yüksek seyreden faizler de tüketicinin alım gücünü düşürdü. Tüketicilerin yüksek fiyatlar sebebiyle ikinci el piyasaya yöneldiğini ifade eden sektör temsilcileri "Burada da daha çok 50-100 bin TL bandında arayış var. Ancak bu aralıkta da uygun araç bulmak zor. Kur baskısı ve vergi oranları geriler, alım gücü de artarsa daha hareketli bir piyasa olur" görüşünü dile getiriyor.
50-100 bin bandında otomobil arıyoruz
05.06.2021 - 06:57 | Son Güncelleme: 05.06.2021 - 06:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüsün etkileri devam ederken, 1 Haziran'da kısıtlamaların kademeli olarak kalkmasıyla birlikte, otomobilde ertelenen talepte de artış bekleniyor.
Etiketler : ikinci el oto,ikinci el otomobil,ikinci el,
792246 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/792246.aspx
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