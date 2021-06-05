Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Koç Üniversitesinden Prof. Dr. Hakan Ürey tarafından kurulan Augmency, geliştirdiği artırılmış gerçeklik başlığı Cyclops HMD ile Endüstri 4.0 kapsamında firmaların dijital dönüşümüne liderlik edecek.

Sadece 82 gram ağırlığında olan Cyclops HMD, fabrikalara uzaktan teknik servis hizmeti verilmesini sağlıyor. Eller serbest çalışmaya imkân veren Cyclops HMD, saha çalışanının gördüğünü canlı olarak uzmana iletiyor ve uzman saha çalışanının ekranına AR destekli görüntü ve dosya gönderebiliyor. Uzman, görüntüler üzerine çizim yapabiliyor ve bazı kısa mesajlar yazabiliyor. Cyclops HMD ayrıca çözüm arşivi ile teknik aksaklıkların hızlı şekilde çözümünü kolaylaştırıyor. Ürünün en fazla 18 ay gibi bir sürede kendini amorti ettiğine dikkat çeken Hakan Ürey, “Bir üretim bandının veya saha operasyonlarının durması, şirketin hem üretim hedeflerinde hem de mali tablolarında ciddi zararlara yol açmaktadır. Biz hataları azaltan ve verimliliği yüzde 20 artıran bir ürün çıkardık” dedi.

BEŞ YIL İÇİNDE 100 MİLYAR DOLARI AŞMASI BEKLENİYOR

İnventram Genel Müdürü Cem Soysal da 5 milyar doları artırılmış gerçeklik pazarının beş yıl içerisinde 100 milyar doları aşmasının beklendiğini ifade ederek, "Augmency’e 1 milyon dolar değerinde yatırım yaptık. Şimdiden Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda sipariş alıyoruz. Türkiye'nin yanı sıra İngiltere ve Kazakistan'dayız. İlk hedefimiz ABD, AB ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Orta Doğu ülkeleri" diye konuştu. Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu ise yıl içerisinde Inventram’ın sağlık teknolojilerine ilişkin iki ayrı şirket yatırımının daha kamuoyu ile paylaşılacağını belirterek girişimlere 1 milyon dolardan 10 milyon dolara kadar yatırım yapacaklarını bildirdi.