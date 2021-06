Türkiye Gazetesi

Mehmet Yaşar, projenin lansmanı için de çok büyük bir organizasyon planladıklarını “ Projenin lansmanı için planladığımız organizasyonunun yüz yüze olmasını hedefliyoruz. O nedenle pandemi kısıtlamalarının kalkmasını beklemek durumundayız. Dünyanın en güzel şehri İstanbul’da ya da güzelleri şehri İzmir’de gerçekleştireceğimiz lansman için şimdiden hazırlıklara başladık. Projenin tanıtımına büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Umarım bir an önce aşılama çalışmaları tamamlanır ve pandemi kısıtlamaları son bulur. Dünya da kendi normallerine geri döner.” Diyerek dile getirdi.

Buy Save, The Munch, British Express ve Shenel’s gibi başarılı markaları yöneten genç iş insanı Mehmet Yaşar, “Yeni yapılacak yatırımlar ile yeni projemiz ile Türkiye’de daha önce duyulmamış eşsiz bir hizmet vereceğiz. Daha önceki projelerimizde olduğu gibi çok başarılı oldu. Bu eşsiz projemizin de çok ses getireceğine olacağına inancımız çok güçlü argümanlara dayanıyor.” Diyerek yeni projesi üzerindeki ilgiyi daha da arttırdı.

Mehmet Yaşar, İngiltere’de yaşayan genç bir insanı olmasının yanında memleket sevdalısı bir girişimci olarak yatırımlarının bir ucunu mutlaka Türkiye’ye dayandırmaya özen gösterdiğini “ Ben yurtdışında yaşasam da beni yetiştiren ülkemi asla yadsıyamam. Hatta bana verdiği imkânlara teşekkür edebilmek için ne gerekiyorsa yapmaya çalışırım. Yatırımlarımın bir ucu her zaman Türkiye’ye dayanır. Ülkemin zenginliklerini dünya ülkelerine duyurmak ve bu zenginliklerinden ülkemdeki insanların yararlanmasını sağlamak birincil görevim. Her projemde bunu gözetmeye dikkat ederim. Çünkü ben Türkiye sevdalısıyım.” Şeklindeki sözleri ile açıkladı.