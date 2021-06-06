Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanal alışveriş büyüme hızını koruyacak mı?

Önümüzdeki beş senede gerçekleşmesi beklenen dijital dönüşüm pandemi ile bir yıldan az zamanda geliştiği için büyüme hızı da artacak. Sanal alışverişi henüz deneyimlememiş ve çeşitli nedenlerle uzak duran önemli bir kesimin bu süreçte ilk kez e-ticareti deneyimlediğini ve bunun da rakamlara yansıdığını gördük. İstatistiklere göre 2020 yılının Mart ve Nisan aylarında beş milyon kart sahibi ilk kez e-ticaret alışverişi yaptı. Her 4 alışverişten bir tanesi e-ticaret işlemi oldu. 2021 yılı Mart ayı sonu itibari ile 26 milyon kart ödeme işlemlerinde kullanıldı ve Türkiye’de çevrimiçi alışveriş yapan kişi sayısı 37 milyonu buldu. Global analizlere göre 2024 yılında perakende sektöründe e-ticaret büyümesinde Türkiye’nin dünya sıralamasında 1. sırada olması bekleniyor.

E-ticaretin avantajları neler?

Biz de işini e-ticarete taşımak isteyenlerin Paratika işyeri olmasını sağlayarak güvenli ve kolay ödeme almalarını sağladık. Sanal POS markamız Paratika ile online ödeme almaya başlayan firmalar tek bir anlaşma ile sekiz bankanın kart programına sahip olarak müşterilerine taksit seçeneklerini kolayca sunabiliyorlar. Böylece tek tek bankalarla anlaşma yapma ve farklı maliyetleri yönetme zorluklarını yaşamıyorlar. Sanal POS işlemleri de bir sene içinde 2.5 kat arttı.

Pandemide hangi sektörler yükselişte?

Sektörel bazda özellikle havayolu ve turizm şirketlerinde yaşanan düşüşün hizmet, yeme-içme, market ve elektronik sektörüne artış olarak yansıdığını gördük. Güzellik ve kozmetik, moda, aksesuar ve online eğitim harcamalarında ortalama yüzde 60’ın üzerinde büyüme gözlemliyoruz. Ayrıca bu dönemde dijital ürünler, dijital kanallar ve online üyelikle hizmet veren abonelik sistemlerinin öne çıktığını belirtebiliriz. Bu tür ödemeler için ihtiyaç duyulan kart saklama, ödemenin periyodik olarak tekrarlanması ve akıllı yönlendirme gibi hizmetleri banka ve üye işyerlerine sunuyoruz.

E-ticarete atılacaklara tavsiyeleriniz var mı?

Lisanslı bir sanal POS markası ile çalışmaları gerekiyor. Ödeme konusunu uzman bir markaya teslim ederek enerjilerini ürünlerine, müşteri kazanımına ve operasyonlarına yöneltebilirler. Biz 22 sene önce ilk çevrimiçi ödeme alma hizmetleri sağlayıcısı olduk. Payten şu anda 28 bin çalışanı ile faaliyet gösteren ve Avrupa’nın en büyük 6. yazılım firması olan Asseco Grup bünyesine katılarak da global bir güce ulaşmış durumda. ATM ve POS hizmetlerinde kartlı ve kartsız işlemleri destekleyerek yenilikçi ve teknolojik bir sistem geliştirdik. Payten çatısı altında Nestpay, Merchant Safe Unipay, Mobven ve Paratika markalarımızla, hizmet verdiğimiz 27 banka, 45 binden fazla üye işyeri ve yılda 1 milyar işlem hacmi ile Türkiye’nin en büyük online ödeme ağını yönetiyoruz.

SADAKÂT ÖNEMLİ

02-03 Haziran tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde 20'ncisi gerçekleşen Perakende Günleri etkinliğine konuşmacı olarak da katılan Payten Türkiye Lideri Burak Kutlu, e-ticaret firmalarının perakende müşterisi için pürüzsüz ödeme sistemlerini nasıl sağlayabileceklerini anlattı. Kutlu açıklamasında, perakende müşterilerinin e-ticarette öncelikle güven ve sadakat aradıklarını ifade etti.