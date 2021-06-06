Gençlik ve Spor Bakanlığı, haziran ayı burs ve kredi ödemelerine başladı.
Bugün başlıyor
Bakan Kasapoğlu, 6 Haziran itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.
TC kimliğin son numarasına göre ödemeler yapılacak
Kasapoğlu, 6-10 Haziran tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.
TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Haziran, "2" olanlar 7 Haziran, "4" olanlar 8 Haziran, "6" olanlar 9 Haziran, "8" olanlar 10 Haziran'da ödemelerini alabilecek.
Kasapoğlu: Sporda pandemi dönemi fırsata çevrildi Uluslararası arenada milli sporcuların oldukça başarılı bir grafikle ilerlemesiyle alakalı açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ülke olarak sporda pandemi döneminin fırsata çevrildiğini belirtti.
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri bugün başladı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.