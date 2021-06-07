Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Halkalı - Gayrettepe Metroları Depo Sahası İlk Ray Kaynak Töreni"ne katıldı.

Törende konuşan Karaismailoğlu, İstanbul'da raylı sistem yatırımlarının hızla sürdüğünü belirterek, "İstanbul’a bugüne dek kazandırdığımız 80 kilometrelik kent içi raylı sisteme ek olarak, devam ettiğimiz 5 önemli metro hattının toplam uzunluğu tam 91 kilometredir. Çok yakında yapımına başlayacağımız iki metro hattının uzunlukları da 13,5 kilometredir. Projelerimiz tamamlandığında, İstanbul’un kent içi raylı sistemlerinin yarısın dan fazlasını bakanlığımız yapmış olacaktır." dedi.

"LAF DEĞİL, HİZMET ÜRETMEK İÇİN BURADAYIZ"

"İstanbul’un her noktasının raylı sistemle ulaşılabilir hale gelmesi tüm İstanbul trafiğini rahatlatacak ve İstanbulluların yaşam kalitesini arttıracaktır." diyen Karaismailoğlu, "İstanbul gibi benzersiz bir kente, laf değil, hizmet üretmek için var gücümüzle emek veriyor, tüm ulaşım alanlarında olduğu gibi, ‘Kent İçi Raylı Sistem’lerinin altyapılarını da vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

Devam eden metro çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'da Beşiktaş-Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Küçükçekmece - Halkalı-Başakşehir-Arnavutkoy-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattı, Bakırköy sahil (İDO)-İncirli-Bahçelievler-Güngören-Kirazlı Metro hattı, Başakşehir-Çam Sakura hastanesi-Kayaşehir Metro hattında çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Bosna bulvarı Raylı Sistem hattı ve Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve dönüşüm projelerine de en kısa sürede başlayacağız." diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul’da devam eden metro hatlarımızın toplam uzunluğu 91 kilometreye ulaşmaktadır. Ayrıca 13,5 km'lik yeni raylı sistem hattına da başlıyoruz. 2023 yılında bunların hepsini bitiriyoruz. Projelerimiz tamamlandığında, bugün yaklaşık 260 kilometre olan İstanbul’un ‘hizmet veren raylı sistem ağ uzunluğu’ 364,5 kilometreye ulaşacak" dedi.

"İSTANBUL'UN TRAFİK YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK"

31,5 kilometrelik Halkalı - İstanbul Havalimanı metro hattında 8 istasyon bulunduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Bu hattımızda 2,5 kilometre de depo bağlantısı yapılacaktır. Gayrettepe - Kağıthane -İstanbul Havalimanı hattımız 38 kilometre olup 9 istasyondan oluşmaktadır. Saatte 120 kilometre hıza göre tasarlanan iki hattımız, mega kent İstanbul’un trafik yükünü hafifletecek, İstanbul en hızlı metroları olacaktır." diye konuştu.

Yapımı devam eden Halkalı-Başakşehir-Arnavutkoy-İstanbul Havalimanı metrosu ile ilgili açıklamarda bulunan Karaismailoğlu, "Hattımızda bugün itibarıyla; NATM tünel kazılarımızın yüzde 74’ü ve TBM tünel kazılarının yüzde 60’ını, Depo bağlantı hattı NATM tünel kazısının yüzde 93’ünü tamamladık. İstasyonlarda NATM kazıları ilerlerken ayrıca 6 adet TBM ana hat kazısına devam etmektedir. Depo sahasında kazı ve dolgu imalatları tamamlandı. Depo beton imalatlarının yüzde 84’ü, demir imalatlarının yüzde 86’sı, ray montajının yüzde 80’i ile toplam 38 adet makas ray montajı bitirildi. Elektro-Mekanik imalatlarının yüzde 77’sinin tamamlandığı depo sahasını, bu yıl içinde işletmeye alacağız" ifadelerine yer verdi.

"BAŞKALARI GİBİ BAŞLATILAN METRO HATLARINI DURDURMADIK"

Halka hizmet anlayışı ile çalıştıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Kısa bir süre önce Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Kuzey Marmara Otoyolunun 7.kesimi olan Hasdal-Başakşehir kısmı ile Çamlıca Kulemizi hizmete açtık. Metro inşaatlarımızdaki çalışmalarımız 7/24 esasına göre devam ediyor." dedi.

"Başkaları gibi, hastanelerin yollarını yapmaktan imtina etmedik. Başkaları gibi, başlatılan metro hatlarını durdurmadık. Aksine daha da hızlandırdık." diyerek sözlerine devam eden Karaismailoğlu, "Ayrıca maalesef çok üzülerek söylüyorum devam eden metro hattının üzerine hafriyat dökülen günleri de İstanbul gördü. Yapımından sorumlu olan belediyesi tarafından açıkça yapılan bu kamu malına zararın hesabını milletimiz mutlaka soracaktır." açıklamasını yaptı.

"Bizler, günü birlik siyasi çekişme ve gerilimin ötesinde, yalan ve iftiralardan uzak, canla başla şehirlerimizin ve ülkemizin refahı için çalışmaya devam edeceğiz." diyen Ulaştrıma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Ülkemiz ve milletimiz için laf değil iş üretiyoruz ve projelerimizi bir bir bitirmeye devam edeceğiz. Hedefimiz olan dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

19 YILDA, 1213 KM'LİK YHT HATTI

Demiryollarının yeniden canlanması için adeta seferberlik ilan ettiklerini söyleyen Karaismailoğlu, "19 yılda, bin 213 kilometrelik YHT hattı inşa ettik. Toplam demiryolu ağımızı, 12 bin 803 kilometreye çıkardık. Hızlı Tren sistemi ile tanıştırdığımız ülkemizi, dünyada 8., Avrupa’da da 6. YHT işleticisi ülkesi yaptık." dedi.

"2023 hedeflerimiz doğrultusunda vatan toprağının her bir metrekaresine gece gündüz demeden kesintisiz hizmet götürmeye devam edeceğiz." diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Demiryollarının yatırımlardan aldığı oranını yüzde 60’a, demiryolu ağımızı, 16 bin 675 kilometreye çıkaracağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Karaismailoğlu paylaştı: İşte 'Kanal İstanbul'un fotoğrafı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin stratejik hamlesi" ifadelerine yer vererek Kanal İstanbul'un fotoğrafını paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu: 2021, Kanal İstanbul için önemli bir yıl olacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesi'nde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte haziranda atacağız. Diğer köprülerin de imalatlarına devam ediyoruz. 2021, Kanal İstanbul için önemli bir yıl olacak. Hedefimiz ihalelerimizi yapıp çalışmalara tam gaz başlamak." dedi.

Karaismailoğlu: 19 yıl önce imkansız görünen birçok hedefi gerçeğe dönüştürdük Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 19 yıl önce imkansız görünen birçok hedefi gerçeğe dönüştürdüklerini belirterek, "Türkiye, AK Parti iktidarları ile kaderine razı bir ülke olmaktan gelişmiş bir ülke olmaya doğru ilerleyen bir konuma gelmiştir" dedi.