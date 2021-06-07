Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki başarısı, dünyayı endişelendirmeye devam ediyor. Şu anda Katar, Libya, Ukrayna ve Azerbaycan tarafından kullanılan Bayraktar TB2'ye son olarak Polonya da talip olmuş, 24 adet SİHA için Ankara ile anlaşma imzalanmıştı. Böylece Türk SİHA'ları Avrupa semalarına da açılmıştı.

"YUNANİSTAN RİSK ALTINDA MI?"

Yunan basını, Türk SİHA'larının başarısını manşetine taşıdı. Haberde, Türk SİHA'larının Karabağ savaşındaki rolüne vurgu yapılarak, Bayraktar TB2'lerin Yunanistan'a karşı kullanılıp kullanılmayacağına dair bir belirtinin bulunmadığı ifade edildi.

"Türkiye'nin ucuz İHA'ları sessiz ölüm makineleri: Yunanistan risk altında mı?" başlığıyla National Herald'da yer alan haberde, "Ancak SİHA'lar; Azerbaycan, onları Ermeni güçlerini yok etmek ve Dağlık Karabağ'ın kayıp bölgelerini geri almak için kullandığında olduğu gibi kesin avantaj sağlayan kritik bir eşik" ifadesine yer verildi.

"UCUZ VE ÖLÜMCÜL"

SİHA'ların tankları, roketatarları, hava savunma sistemlerini ve radarları yok ettiği anımsatılan haberde, SİHA'ların Türkiye'de üretildiği belirtildi.

Ülkelerin ordularına Bayraktar TB2 satışı yapıldığı ve SİHA'ların "Ucuz ve ölümcül" olduğu hatırlatılan haberde, "Bu teknolojinin NATO'nun altını oyup oymayacağına dair endişeler var." denildi.

ABD BASININDA DA GENİŞ YER BULMUŞTU

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, geçtiğimiz günlerde Türk SİHA'larının başarısına yer vermiş, Türkiye'de üretilen düşük maliyetli silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) çatışma bölgelerini ve jeopolitiği yeniden şekillendirdiği belirtmişti.

Türk SİHA'larından övgüyle bahsedilen haberde, Türkiye'de düşük maliyetli dijital teknoloji ile üretilen füze donanımlı insansız hava araçlarının Suriye, Libya ve Azerbaycan'daki savaşlarda Rus himayesindeki tankları ve diğer savunma sistemlerini etkisiz hale getirdiği vurgulandı. Türk SİHA'larının grup halinde ya da tek başına uçarak pahalı savaş uçaklarının yapabildiği görevleri yerine getirdiği, 23 saat boyunca sessizce havada kaldığı ve hava savunma sistemlerindeki açıkları yakaladığı anlatıldı.

İsviçre'de gündem Türk SİHA'ları: Herkes o silahları istiyor İsviçre devlet televizyonu SFR, Türkiye’nin ürettiği yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) başarılarından övgüyle bahsettiği haberinde, "Herkes Türk yapımı olağanüstü silahları istiyor" ifadelerini kullandı.

SİHA ile savaşın kuralı değişti İsrail’in, 11 gün süren saldırılarının ardından ateşkes ilan etmesinde Tunuslu Muhammed Zaveri ve Gazzeli Cemal Zebdi’nin geliştirdiği İHA ve SİHA’ların payı büyük oldu