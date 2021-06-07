Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OYAK Yatırım'ın yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağılım yöntemiyle gerçekleştirdiği halka arzda,yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen 9 milyon 870 bin TL nominal tutarlı paya 50.714 yatırımcıdan talep geldi.

Verilen bilgiye göre, şirketin halka arzında sermaye artışı ve ortak satış yöntemleri beraber kullanıldı. 5 milyon 670 bin TL nominal tutarda pay sermaye artışından, 22 milyon 530 bin TL nominal tutarda pay da ortak satış yöntemi ile satılırken, tamamlanan talep toplama süreci sonunda toplam sermayenin yüzde 30'una karşılık gelen 28 milyon 200 bin TL nominal tutarlı paylar halka arz edildi. Böylelikle şirket sermayesi de 88,33 milyon TL'den 94 milyon TL'ye yükseldi.

OYAK Yatırım'ın halka arzında toplam halka arz büyüklüğünün 2,1 katı talep gelmiş olup, satışa sunulan 28 milyon 200 bin TL nominal tutarlı payların tamamının satışı gerçekleşti. Özellikle yurt içi kurumsal yatırımcılardan gelen yoğun ilgi ile birlikte talep, bu grup için ayrılan tahsisatın 3,8 katına ulaştı.

Halka arz edilen payların yüzde 35'i yurt içi bireysel, yüzde 35'i yurt içi kurumsal ve yüzde 30'u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arz sonucunda payların yüzde 35'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde41'iyurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 24'üyurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

Halka arz edilen şirket hisseleri, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da 18,65 TL fiyat ve ‘OYYAT' kodu ile önümüzdeki günlerde işlem görmeye başlayacak.