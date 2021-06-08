Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Martta sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 6 artarak 21,4 milyon olarak gerçekleşirken, SGK verilerine göre sigortalı çalışanların yüzde 71,8’ini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grupta (4/a) yüzde 7,3 artış yaşandı. Esnaf-çiftçi grubunda (4/b) değişimlere bakıldığında, esnaf sayısında yüzde 8 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 5,1 düşüş görüldü. Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısındaki artış ise yüzde 1,1 oldu.

EN BÜYÜK DÜŞÜN KONAKLAMA VE YİYECEKTE

Covid-19 etkisiyle Mart 2021 itibarıyla konaklama ve yiyecekte yüzde 6,6, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve sporda yüzde 6,5 düzeyinde yıllık düşüşler gerçekleşirken, aynı dönemde tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 12, imalatta yüzde 10, inşaatta yüzde 21,5 ve toptan ve perakende ticaret sektörlerinde de yüzde 6,9 istihdam artışı yaşandı. Mart 2021’de KOBİ sigortalı çalışan sayısı 647 bin arttı. Mart 2020’ye göre KOBİ sigortalı çalışan sayısı en fazla artan sektör 203 bin istihdam artışı ile bina inşaatı sektöründe olurken, bu sektörü 78 bin artış ile insan sağlığı hizmetleri, 71 bin artış ile perakende ticaret ve 61 bin artış ile toptan ticaret sektörleri izledi. Mart 2021’de sigortalı kadın çalışan sayısı da bir yıl öncesine göre 288 bin arttı.