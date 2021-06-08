Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin “Temel atmama” törenin ardından Sancaktepe Yenidoğan Metro hattının üzerine hafriyat atığı dökülerek kapatılması büyük tepkilere yol açtı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da metro hatları yapımının hızla devam ettiğini belirterek “Başkaları gibi; hastanelerin yollarını yapmaktan imtina etmedik. Başkaları gibi, başlatılan metro hatlarını durdurmadık. Aksine daha da hızlandırdık. Devam eden metro hattının üzerine toprak dökülen günleri de gördü İstanbul. Yapımından sorumlu olan belediyesi tarafından açıkça yapılan bu kamu malına zararın hesabını milletimiz mutlaka soracaktır. Bizler, günü birlik siyasi çekişme ve gerilimin ötesinde, yalan ve iftiralardan uzak, canla başla şehirlerimizin ve ülkemizin refahı için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BEŞ YENİ HAT GELİYOR

“Halkalı- Gayrettepe Metroları Depo Sahası İlk Ray Kaynak Töreni”nde konuşan Karaismailoğlu, İstanbul’da raylı sistem yatırımlarının hızla sürdüğünü belirterek şöyle devam etti: İstanbul’a bugüne dek kazandırdığımız 80 kilometrelik kent içi raylı sisteme ek olarak, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı, Halkalı-İstanbul Havalimanı, Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı, Bakırköy sahil (İDO)-Kirazlı ve Başakşehir Çam Sakura Hastanesi-Kayaşehir Metro hattında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Toplam uzunluğu 91 kilometre olan bu hatlara ek olarak toplam uzunluğu 13,5 kilometre olan Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Bosna Bulvarı raylı sistem hattı ile Kazlıçeşme-Sirkeci kentsel ulaşım ve rekreasyon dönüşüm projelerine başlıyoruz. 2023 yılında bunların hepsini bitiriyoruz. Projelerimiz tamamlandığında, İstanbul’un şehir içi raylı sistemlerinin yarısın dan fazlasını Bakanlığımız yapmış olacak.

AĞ UZUNLUĞU 364,5 KİLOMETRE OLACAK

Karaismailoğlu, yeni projelerle bugün yaklaşık 260 kilometre olan raylı sistem ağ uzunluğunun 364,5 kilometreye ulaşacağını bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından saha incelemelerinde bulunarak ray kaynağı yaptı.